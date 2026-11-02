La medida regirá desde el mediodía del sábado 7 hasta la tarde del miércoles 11 de noviembre.

En el marco del dispositivo de seguridad dispuesto por el Gobierno nacional por la llegada del papa León XIV a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las autoridades porteñas fijaron un anillo de restricción de circulación en las inmediaciones de la Nunciatura Apostólica.

La medida regirá desde el mediodía del sábado 7 hasta la tarde del miércoles 11 de noviembre y obligará a residentes, comerciantes y trabajadores del sector a presentar acreditación para atravesar los vallados policiales.

Cuál es el perímetro delimitado y cómo serán los accesos en la zona

La zona de máxima seguridad abarcará el área comprendida por la Avenida Alvear, Cerrito, Avenida del Libertador y Avenida Callao, sumando además un tramo de 100 metros sobre las calles Rodríguez Peña y Montevideo, entre Quintana y Alvear.

Los únicos dos puntos habilitados por la Policía para el ingreso y egreso de peatones serán las intersecciones de Avenida Alvear y Avenida Callao, y de Avenida Alvear y Libertad.

Para cruzar los controles, los vecinos que residan allí deberán exhibir su DNI con el domicilio actualizado. Quienes se desempeñen en comercios de la zona, trabajen en inmuebles del sector o habiten en la delimitación pero no tengan la dirección asentada en el documento, deberán registrar sus datos previamente en el formulario oficial habilitado en la web del Gobierno de la Ciudad, el cual posee carácter de declaración jurada.

Los únicos dos puntos habilitados por la Policía para el ingreso y egreso de peatones serán las intersecciones de Avenida Alvear y Avenida Callao, y de Avenida Alvear y Libertad. Prensa GCBA

En el caso de los huéspedes alojados en hoteles, se exigirá la presentación de la reserva correspondiente.

Qué pasará con el estacionamiento y los autos en el área restringida

El esquema operativo contempla la prohibición total de estacionamiento y circulación vehicular dentro del perímetro custodiado. Por esta razón, los propietarios deberán remover sus automóviles antes del mediodía del sábado 7 de noviembre.

Como alternativa, la Ciudad autorizó el estacionamiento a 45 grados sobre la mano derecha de la Avenida Callao (entre Vicente López y Avenida del Libertador) y sobre Avenida del Libertador en sentido a Retiro (entre Libertad y Avenida Callao).

Los únicos dos puntos habilitados por la Policía para el ingreso y egreso de peatones serán las intersecciones de Avenida Alvear y Avenida Callao, y de Avenida Alvear y Libertad. Shutterstock

Aquellos vehículos que no sean retirados en el horario estipulado serán remitidos por las grúas de Tránsito al predio de la Facultad de Derecho, sin costo de acarreos para los titulares.

Cómo afectará el operativo al transporte público y los servicios urbanos

La presencia del Sumo Pontífice modificará también la dinámica habitual del espacio público y la movilidad en el barrio de Recoleta . A lo largo de los cuatro días de restricción, las líneas de colectivos que transitan por las arterias involucradas sufrirán desvíos en sus recorridos habituales.