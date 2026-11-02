Colocar un plato de vinagre en un horno con grasa.

El Ministerio de Salud publicó el Boletín Virtual de Salud Ambiental, en el que difunde una serie de recomendaciones para mantener la higiene y la calidad ambiental dentro del hogar con ingredientes caseros.

Entre las medidas de prevención, el organismo destaca la importancia de mantener limpios los espacios interiores y adoptar hábitos que ayuden a evitar la acumulación de suciedad y contaminantes.

En ese sentido, el vinagre blanco aparece como una alternativa casera utilizada para facilitar algunas tareas de limpieza, incluida la del horno.

Cómo aplicar vinagre blanco para quitar la grasa del horno

Una de las alternativas caseras para facilitar la limpieza del horno consiste en utilizar un recipiente pequeño con vinagre blanco.

Para probar este método, se deben seguir algunos pasos:

Apagar el horno y esperar a que esté completamente frío. Colocar un platito o recipiente pequeño y resistente, con una cantidad moderada de vinagre blanco. Dejar el recipiente dentro del horno durante un período de reposo, con la puerta cerrada. Retirar el platito y limpiar el interior con un paño húmedo. Si permanecen restos de grasa adherida, utilizar un desengrasante específico para hornos, de acuerdo con las indicaciones del fabricante.

Por qué el vinagre blanco puede ayudar en la limpieza del hogar

vinagre en una taza Imagen ilustrativa ChatGPT | El Cronista USA

El vinagre blanco es un producto habitual en las cocinas y se utiliza para distintas tareas de mantenimiento gracias a su composición.

Su contenido de ácido acético permite remover determinados depósitos minerales, marcas de agua y restos de jabón. Sin embargo, su efectividad depende del tipo de suciedad y de la superficie sobre la que se aplique.

En el caso del horno, la grasa acumulada por la cocción de alimentos puede adherirse a las paredes y bandejas debido a las altas temperaturas, y el vinagre puede funcionar para quitar las manchas superficiales.

Qué recomienda el Ministerio de Salud para mantener limpio el hogar

Entre las medidas que destaca el documento se encuentran la importancia de ventilar los ambientes diariamente, mantener limpios los espacios interiores y utilizar métodos de limpieza que permitan reducir la acumulación de polvo.

También se resalta la necesidad de adoptar hábitos de prevención para evitar la exposición a contaminantes presentes en el aire de los ambientes cerrados.

Qué precauciones hay que tener al limpiar el horno con vinagre blanco

Aunque se trata de un ingrediente de uso cotidiano, es importante tomar algunas precauciones antes de incorporarlo a la limpieza del hogar.