El total se compone de los $444.158,46 de haber actualizado, más los $70.000 de bono.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos montos que se entregarán en noviembre a los titulares de jubilaciones y pensiones cuyos haberes no superen la mínima.

Con el incremento mensual y el bono extraordinario, algunos titulares podrán alcanzar los $514.158,46 durante el próximo calendario de pagos.

Sin embargo, el importe final dependerá del haber que perciba cada persona, por lo que tendrán que consultar oficialmente cuáles son los nuevos montos establecidos para cada prestación.

¿Qué jubilados cobrarán más de $500.000 durante la segunda semana de noviembre?

Los beneficiarios que percibirán a partir de la segunda semana de noviembre un total de $514.158,46 son aquellos titulares de jubilaciones y pensiones que perciben haberes mínimos.

El total se compone de los $444.158,46 de haber actualizado, más los $70.000 de bono. Por su parte, quienes cobren por encima de la mínima, recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese mismo límite.

En este sentido, los principales montos de noviembre serán:

Jubilación mínima con bono : $ 514.158,46.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 425.326,77.

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $ 380.910,92.

¿Cuándo cobran los jubilados de la mínima? (Foto: Shutterstock) Shutterstock

¿Cuándo cobran los jubilados de la mínima?

El calendario de pagos que difundió la ANSES mantiene fijada como fecha de inicio de los depósito el miércoles 11 de noviembre.

De acuerdo al esquema de distribución establecido, que toma como referencia el último número del DNI de los beneficiarios, los depósitos para los jubilados que cobran la mínima se realizarán de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 : 11 de noviembre

DNI terminados en 1 : 12 de noviembre

DNI terminados en 2, 3 y 4 : 13 de noviembre

DNI terminados en 5 : 16 de noviembre

DNI terminados en 6 : 17 de noviembre

DNI terminados en 7 : 18 de noviembre

DNI terminados en 8 : 19 de noviembre

DNI terminados en 9: 20 de noviembre

Calendario completo de pagos

Además del calendario de pagos para jubilados y pensionados con haberes por debajo de la mínima, la ANSES difundió las fechas de depósito de las demás prestaciones:

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 11 de noviembre

DNI terminados en 1: 12 de noviembre

DNI terminados en 2: 13 de noviembre

DNI terminados en 3: 16 de noviembre

DNI terminados en 4: 17 de noviembre

DNI terminados en 5: 18 de noviembre

DNI terminados en 6: 19 de noviembre

DNI terminados en 7: 20 de noviembre

DNI terminados en 8: 24 de noviembre

DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 11 de noviembre

DNI terminados en 1: 12 de noviembre

DNI terminados en 2: 13 de noviembre

DNI terminados en 3: 16 de noviembre

DNI terminados en 4: 17 de noviembre

DNI terminados en 5: 18 de noviembre

DNI terminados en 6: 19 de noviembre

DNI terminados en 7: 20 de noviembre

DNI terminados en 8: 24 de noviembre

DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 12 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 16 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 17 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 18 de noviembre

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento: 11 de noviembre al 10 de diciembre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: 12 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 13 de noviembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 11 de noviembre al 10 de diciembre

Prestación por Desempleo