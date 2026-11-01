Reducir el tiempo frente a la pantalla por la noche resulta fundamental para preservar la salud del descanso en los jóvenes.

El uso continuado del celular durante las últimas horas del día se convirtió en un factor determinante en los problemas de descanso.

De acuerdo con una investigación desarrollada por los especialistas Yihong Zhao, Lauren Hale y Dimitri A. Christakis, y publicada en la revista científica JAMA Pediatrics, reducir el tiempo frente a la pantalla por la noche resulta fundamental para preservar la salud del descanso en los jóvenes .

Cuál es la hora límite para dejar el teléfono, según el estudio

Los datos analizados en la publicación de JAMA Pediatrics señalan a las 10 p.m. como el punto de corte clave a partir del cual el uso acumulado del celular genera mayores alteraciones en la rutina del descanso.

Según el informe, en las noches en que los jóvenes utilizaron sus teléfonos por encima de su promedio habitual pasadas las 10 p.m., registraron un retraso promedio en el inicio del sueño de 64,73 minutos y una reducción media del tiempo total de descanso de 20,05 minutos .

Los análisis detallaron que por cada minuto adicional de pantalla posterior a esa hora:

El inicio del sueño se pospuso 0,87 minutos.

La hora de despertar se retrasó 0,37 minutos.

El tiempo total de sueño sufrió una reducción neta de 0,43 minutos.

Los datos analizados señalan a las 10 p.m. como el punto de corte clave a partir del cual el uso acumulado del celular genera mayores alteraciones.

Por qué el uso antes de dormir interrumpe la continuidad del sueño

Más allá del tiempo acumulado durante la noche, la investigación analizó el impacto del uso del celular inmediatamente antes de intentar conciliar el sueño . Los autores observaron que manipular el dispositivo en los minutos previos al inicio del descanso genera un mayor tiempo de vigilia posterior (WASO), afectando la estabilidad de las primeras fases del descanso.

Esta interrupción del sueño se concentra de manera principal durante los primeros 30 minutos posteriores a haber comenzado a dormir.

La asociación alcanzó su punto más alto cuando el dispositivo se utilizó en los últimos 5 minutos previos a intentar dormir, generando 0,74 minutos adicionales de vigilia, mientras que el efecto pierde significatividad al considerar lapsos superiores a los 20 minutos de distancia previa al descanso.

Recomendaciones para mejorar la salud del descanso

Los hallazgos confirmaron que el tiempo acumulado de uso nocturno y la manipulación inmediata del teléfono afectan distintas dimensiones del descanso. Ante este escenario, los expertos concluyen que aplicar dos medidas preventivas resulta clave para mejorar la higiene del sueño: