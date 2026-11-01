Informes recientes advierten sobre la escasez de fármacos para tratamientos especializados, insulina, atención oncológica y enfermedades que requieren medicación continua.

Los pacientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que reciben una receta médica incompleta porque la farmacia de su clínica no cuenta con los medicamentos necesarios pueden recurrir a un procedimiento para solicitar los fármacos faltantes. Este mecanismo está dirigido a los derechohabientes que necesitan dar continuidad a sus tratamientos en instituciones públicas de salud.

Para iniciar la gestión, es importante seguir los canales establecidos y proporcionar la información necesaria para que las autoridades puedan identificar la receta, registrar el faltante y dar seguimiento a la solicitud.

Entre los datos que se deben presentar se encuentran:

Clave Única de Registro de Población (CURP) del paciente.

Folio de la receta médica.

Nombre de los medicamentos pendientes de entrega.

La falta de medicamentos es un problema para instituciones públicas de salud, entre ellas el IMSS y el IMSS-Bienestar.

Este procedimiento puede utilizarse para reportar faltantes en instituciones como el IMSS, así como también en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) e IMSS-Bienestar. En cualquiera sea el caso, el organismo se compromete a brindar una respuesta o solución en un máximo de 36 horas a los reportes registrados en la plataforma oficial.

Cómo reclamar medicamentos faltantes en el IMSS

Los pacientes pueden reportar la falta de medicamentos directamente en su unidad médica. En las clínicas y hospitales que cuentan con módulos de atención al derechohabiente, estos espacios funcionan como el primer punto de contacto para registrar la solicitud.

Si la unidad no dispone de un espacio de este tipo, también es posible realizar el reporte por internet, a través del sitio oficial Receta Completa, o comunicarse al 079, donde se brinda orientación para notificar el medicamento que no fue entregado.

Estas alternativas permiten dejar constancia del faltante y solicitar la intervención de las autoridades correspondientes.

Para realizar el trámite, los pacientes deben seguir una serie de pasos que facilitan el registro y el seguimiento del caso:

Reunir la información necesaria: tener a la mano la CURP, el folio de la receta y los nombres de los medicamentos que quedaron pendientes. Acudir al módulo de atención: presentar los datos en la unidad médica correspondiente, si cuenta con este servicio. Realizar el reporte por internet o teléfono: ingresar al portal recetacompleta.gob.mx o llamar al 079 para recibir asistencia. Registrar la solicitud: verificar que los datos proporcionados sean correctos y que el faltante quede reportado formalmente. Consultar las indicaciones de seguimiento: mantenerse atento a las notificaciones sobre la disponibilidad del medicamento, así como a la fecha y el lugar indicados para recogerlo o recibirlo.

Completar estos pasos permite a las autoridades identificar el caso y gestionar la solicitud de acuerdo con los procedimientos de cada institución.

Cuánto tiempo tarda la entrega de los medicamentos

El plazo para recibir los fármacos depende de la disponibilidad y de la capacidad de respuesta de cada institución de salud. Una vez que se registra el reporte, las autoridades deben dar seguimiento al caso e informar al paciente sobre las indicaciones correspondientes.

Por ello, no existe un plazo único de entrega que pueda garantizarse para cada uno de los casos. Para evitar demoras, se recomienda revisar la información que se proporciona durante el trámite y guardar los datos relacionados con la solicitud.

También es importante mantenerse en contacto con la unidad médica si se requieren documentos adicionales o alguna aclaración para continuar con la gestión.

Qué hacer si no hay respuesta a la solicitud

Si el paciente no recibe información sobre el avance del trámite o persiste la falta del medicamento, es posible:

Volver a comunicarse con la clínica Consultar los canales disponibles en Receta Completa Llamar al 079 para solicitar orientación

Conservar el número de reporte, en caso de que se haya generado, facilita la identificación del expediente y permite consultar el estado de la gestión sin tener que comenzar de nuevo el procedimiento.

Cuando las autoridades confirmen la disponibilidad del fármaco, el paciente deberá seguir las instrucciones que reciba para recogerlo o acceder a su entrega.

De esta manera, el reporte formal de una receta incompleta constituye una alternativa para solicitar los medicamentos pendientes y dar seguimiento a su suministro dentro de los servicios públicos de salud.