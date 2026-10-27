Aunque cumplen una función importante en ese proceso, no determinan la seguridad ni la vida útil de las ruedas.

Los pequeños pelos de goma que sobresalen de los neumáticos de un automóvil tienen una explicación relacionada con su fabricación y no son señales de desgaste, defectos ni indicadores de la antigüedad de las llantas .

Según explicó el fabricante japonés Toyo Tires, estas protuberancias, conocidas técnicamente como vent spews o rebabas de ventilación, permiten liberar el aire atrapado mientras el caucho adopta la forma definitiva dentro del molde.

Qué significan los pelos de los neumáticos y qué tan importantes son

Los pelos de los neumáticos son pequeños sobrantes de caucho que se forman durante la fabricación. Aunque pueden parecer imperfecciones, son una consecuencia normal del proceso de moldeado .

Toyo Tires explicó que “los pelos de los neumáticos se conocen formalmente como vent spews (o rebabas de ventilación)”. También aclaró que su función es importante durante la producción, pero no tienen ninguna utilidad una vez que el neumático sale terminado de la fábrica.

Los pelos no son piezas añadidas ni componentes que el vehículo necesite para circular. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Para entender su origen, hay que tener en cuenta que el caucho se introduce en un molde al que se aplican calor y presión. Durante esa etapa, el material se expande hasta adoptar el dibujo y la forma de la llanta.

El problema es que pueden quedar burbujas de aire atrapadas entre el caucho y el molde. Para evitarlo, existen pequeños conductos que permiten expulsar ese aire. Al escapar, una cantidad mínima de caucho pasa por esos orificios y se solidifica en forma de filamentos. Por eso, los pelos también pueden aparecer en otras zonas del neumático.

¿Los pelos de neumáticos indican que son nuevos o están en buen estado?

No necesariamente. Aunque suelen ser más visibles en los neumáticos nuevos, los pelos de goma no sirven para determinar la antigüedad, el desgaste ni el estado de seguridad de una llanta .

Un neumático puede conservar algunas de estas protuberancias y presentar otros problemas que no se detectan a simple vista. Del mismo modo, que los pelos hayan desaparecido no quiere decir que la rueda deba cambiarse o esté desgastada.

Qué cuidados necesitan los neumáticos

El mantenimiento periódico es lo que ayuda a prolongar la vida útil de las llantas y a reducir los riesgos al conducir. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA), mediante su programa TireWise, recomienda prestar atención a: