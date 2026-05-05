El pronóstico del tiempo que difundió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la primera semana de mayo ha encendido las alertas entre los habitantes de México por la escalada de temperaturas que podrían provocar diversos estragos, como desmayos y deshidratación. Con la cuenta regresiva encendida para la llegada del verano en el hemisferio norte, las olas de calor avanzan sobre el territorio azteca y podrían estancar los termómetros en 45°C por aproximadamente 48 horas. Ante este escenario, el SMN mantiene vigente el llamado de atención para los ciudadanos de los estados afectados, por lo que se aconseja tomar todos los recaudos a la hora de circular por la vía pública. Desde el martes 5 al miércoles 6 de mayo, se espera que continúe una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el territorio nacional, manteniendo ambiente caluroso a extremadamente caluroso sobre la República Mexicana. Durante el período del pronóstico, avanzará una onda de calor en Durango (este y oeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (norte y este), Michoacán (este, centro y suroeste), Guerrero, Oaxaca (sur y este), Chiapas (centro y suroeste), Coahuila (suroeste), Nuevo León (sur), San Luis Potosí (oeste, centro y sur), Zacatecas (norte y noreste) y Aguascalientes. Al mismo tiempo, la masa de aire caliente avanzará sobre los estados de Guanajuato (noreste), Querétaro (centro), Hidalgo (centro y sur), Puebla (suroeste), Tlaxcala (suroeste), Estado de México (centro y suroeste), Ciudad de México (norte) y Morelos, iniciando a partir de este día en Tamaulipas (suroeste), Veracruz (centro), Tabasco (sur), Campeche (norte) y Yucatán (suroeste). Por otra parte, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en el noroeste del país, en interacción con la corriente en chorro subtropical ocasionarán rachas de viento de 60 a 80 km/h con tolvaneras en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes, así como lluvias aisladas en Baja California, Sonora y Chihuahua. Los sistemas meteorológicos anteriormente mencionados ocasionarán los siguientes efectos en un gran número de estados: