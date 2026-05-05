La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alertó sobre la posible llegada de un “súper” El Niño-Oscilación del Sur que podría impactar al país en 2026. De acuerdo con sus estimaciones, este evento tendría una intensidad comparable -o incluso superior- a los registrados en periodos críticos como 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016. La institución explicó que en la actualidad existe lo que se conoce como la “barrera de predictibilidad de la primavera”, una fase en la que los pronósticos climáticos presentan mayor incertidumbre. Será después de esta etapa cuando se tenga un panorama más claro sobre el comportamiento del fenómeno en los próximos meses. Conoce los detalles del reporte de la UNAM y mantente al tanto de las alertas a nivel nacional. Ten en cuenta además los efectos de El Niño en México. Especialistas coinciden en que entre 2026 y 2027 podría desarrollarse un episodio particularmente intenso de El Niño. Según el investigador Francisco Estrada Porrúa, del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM, el calentamiento global -que ya superó el umbral de 1.46 °C- actúa como un factor que intensifica este tipo de fenómenos. Esta combinación provoca una atmósfera más cálida y cargada de humedad, lo que incrementa la probabilidad de lluvias intensas en cortos periodos. Como consecuencia, pueden presentarse: La Comisión Nacional del Agua prevé que la temporada de lluvias inicie con temperaturas por encima del promedio, lo que, junto con el calentamiento oceánico y atmosférico, podría agravar las condiciones durante la fase más crítica del fenómeno. Se estima que el punto máximo de intensidad ocurra entre septiembre y octubre de 2026, con efectos destacados en: Ante este escenario, la UNAM indicó que ya colabora con el gobierno federal en la elaboración de un Plan Nacional de Adaptación, con el fin de enfrentar los posibles efectos de este fenómeno climático cada vez más intenso.