Cielo con tormentas y rayos durante la noche.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas para este jueves 26 de noviembre en Mendoza. El aviso alcanza a todo el sur provincial, sectores del centro y el noroeste, donde se esperan precipitaciones abundantes en períodos cortos, posible caída de granizo y ráfagas de viento.

De acuerdo con el organismo, algunas de las tormentas podrían alcanzar intensidad localmente fuerte y estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente. Además, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual.

Qué zonas de Mendoza están bajo alerta amarilla por tormentas

El aviso del SMN comprende a todo el sur de Mendoza, además de sectores del centro y el noroeste de la provincia. Las áreas incluidas deberán estar atentas a la evolución de las condiciones meteorológicas durante este jueves 26 de noviembre.

Las zonas de Mendoza bajo alerta meteorológica amarilla por tormentas. Fuente: Captura SMN | Composición El Cronista Audiencias

La advertencia contempla la posibilidad de tormentas aisladas, algunas de intensidad localmente fuerte, con fenómenos que pueden presentarse de manera simultánea.

Cómo serán las tormentas y cuánta lluvia se espera en Mendoza

Según el pronóstico oficial, las tormentas podrán estar acompañadas por distintos fenómenos meteorológicos, entre ellos:

Lluvias abundantes: se esperan precipitaciones intensas en períodos cortos.

Granizo ocasional: algunas tormentas podrían provocar caída de piedras.

Actividad eléctrica frecuente: se prevén descargas eléctricas durante los episodios.

Ráfagas fuertes: el viento podría intensificarse durante el desarrollo de las tormentas.

En cuanto a las precipitaciones, el SMN estimó acumulados de entre 20 y 40 milímetros para las zonas alcanzadas por la alerta. Sin embargo, el ente advirtió que esos valores podrían ser superados de forma local.

Qué significa la alerta amarilla del SMN

El nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes y riesgo de interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.

En este caso, la advertencia está vinculada con las tormentas previstas para Mendoza, que podrían presentar episodios localmente fuertes y combinar lluvias intensas, granizo, actividad eléctrica y ráfagas de viento.