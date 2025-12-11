Diciembre transcurre en medio de alertas climáticas para los habitantes de la República Mexicana, que en las próximas horas podrían verse afectados por fuertes lluvias y probable caída de granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) del territorio azteca, en este sentido, informó cuáles serán las entidades federativas del país con pronóstico de precipitaciones para el fin de semana.

Por esta razón, desde el organismo gubernamental difundieron una serie de recomendaciones y consejos para que los ciudadanos del país tomen todos los recaudos pertinentes a la hora de circular.

¿Cuáles serán los estados afectados por lluvias?

El SMN mantiene vigente el pronóstico de lluvias para el tercer fin de semana de diciembre. Durante el jueves 11 del corriente mes, particularmente, el frente frío núm. 20 se extenderá sobre el noreste de México, ocasionando fuertes rachas de viento en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

El pronóstico del tiempo para México durante el jueves 11 de diciembre. (Foto: Archivo).

Por otro lado, canales de baja presión sobre el centro y sureste del país, se combinarán con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México e inestabilidad atmosférica, lo que generará las condiciones propicias para que llueva en estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán.

En este aspecto, el SMN advierte que los sistemas meteorológicos anteriormente mencionados provocarán la caída de agua durante el transcurso de la jornada en los siguientes estados:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Michoacán (centro)

Chiapas (este)

Tabasco (centro y este)

Campeche (este)

Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra)

Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca)

Jalisco

Colima

Guerrero

Guanajuato

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Oaxaca

Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Tamaulipas

Zacatecas

Aguascalientes

San Luis Potosí

Nayarit

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

¿En qué estados rige pronóstico de lluvias para el fin de semana?

Al mismo tiempo, el SMN mantiene vigente el pronóstico de tormentas durante el tercer fin de semana de diciembre, en el que un gran número de entidades federativas podrían quedar pasadas por agua.

Viernes 12 de diciembre

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Veracruz, Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Campeche.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos.

Sábado 13 de diciembre

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Los Tuxtlas y Olmeca), Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos.

Domingo 14 de diciembre

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Nuevo León, Tamaulipas, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (región Papaloapan), Oaxaca, Tabasco y Chiapas.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Los Tuxtlas y Olmeca), San Luis Potosí (Huasteca), Querétaro (Sierra Gorda) e Hidalgo (Huasteca y Sierra de Tenango).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Veracruz (Huasteca Alta, Capital, Sotavento y Las Montañas), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Estado de México y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Colima, Ciudad de México y Morelos.

¿Qué advertencias envió el SMN ante las lluvias?

A través de sus distintos canales oficiales de comunicación, el SMN no sólo mantiene actualizado el pronóstico del tiempo sino que también difunde advertencias para hacer frente a las inclemencias climáticas que se puedan registrar.

En este sentido, explicó que las lluvias fuertes podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento de niveles de ríos y arroyos, por lo que se recomienda tomar todos los recaudos pertinentes a la hora de circular o quedarse en sus hogares.