Un grupo de argentinos podrá disfrutar de un nuevo feriado el próximo lunes 15 de diciembre que dará lugar a un fin de semana largo de tres días y será uno de los últimos antes del receso por Navidad.

Los trabajadores alcanzados por este asueto extra podrán realizar una mini escapada, ya que tendrán un descanso adicional y sumarán otros 3 días para aprovechar la llegada de las temperaturas altas.

Lunes 15 de diciembre: ¿dónde habrá un nuevo feriado?

En este caso, no se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un asueto para una zona de la provincia de Chubut, donde algunos trabajadores gozarán de una nueva jornada extraordinaria por el aniversario fundacional y las correspondientes fiestas patronales.

El viernes 12 de diciembre será feriado en estas localidades que tendrán un fin de semana largo de 3 días para poder descansar:

Cholila, Chubut.

El 15 de diciembre será feriado en la Provincia de Buenos Aires. ChatGPT

¿Quiénes podrán disfrutar de un nuevo feriado el lunes 15 de diciembre?

Por el aniversario fundacional de estas localidades habrá cese de tareas para el sector público y será una jornada no laborable opcional para los empleados privados que reciban el permiso de sus empleadores.

El fin de semana del sábado 13 y el domingo 14 de diciembre se realizarán diferentes actividades en conmemoración de la fundación de estas localidades. Además, habrá celebraciones artísticas con diversos eventos religiosos, culturales y gastronómicos.

Las efemérides y celebraciones del 15 de diciembre

Día Mundial del Otaku.

Día del Camionero en la Argentina.

Se funda el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires.

Se crea la CONADEP

Según el calendario oficial del Gobierno, el próximo feriado será el 25 de diciembre.

¿Cuándo es el próximo feriado en Argentina?

El último feriado nivel nacional fue el 8 de diciembre , que dio paso a un fin de semana largo de 3 días. Luego, quedará el de Navidad el 25 de diciembre, pero el 2026 comenzará con el asueto del 1 de enero por Año Nuevo.

Feriados inamovibles 2025

25 de diciembre: Navidad.

¿Cuándo es el próximo fin de semana largo?

La última jornada de descanso extendido del 2025 fue la del Día de la Inmaculada Concepción, desde el sábado 6 al lunes 8. De esta forma, los argentinos no tendrán otro fin de semana largo en lo que resta del 2025. Sin embargo, el 2026 tendrá distintos feriados.

Los feriados con fin de semana largo del 2026