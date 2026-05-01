El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Estados Unidos y el Centro de Predicción Meteorológica (WPC) mantienen bajo vigilancia un sistema de baja presión que avanzará durante el fin de semana con potencial de provocar lluvias intensas y tormentas persistentes. Los pronósticos actualizados indican que el fenómeno afectará principalmente el noreste del país, con precipitaciones continuas durante al menos 48 horas y condiciones que podrían derivar en anegamientos en zonas urbanas y rurales. De acuerdo con los reportes oficiales, el sistema comenzará a fortalecerse frente a la costa de Carolina del Norte y avanzará hacia el corredor del Atlántico medio y Nueva Inglaterra entre viernes y domingo. Este patrón favorecerá lluvias abundantes y sostenidas. Las proyecciones anticipan acumulados elevados de precipitación, con registros que podrían alcanzar valores significativos en varios estados. Además, el ingreso de aire frío provocará un descenso térmico marcado en toda la región afectada. El WPC también advierte que múltiples rondas de lluvia podrían repetirse en cortos períodos de tiempo, lo que incrementa el riesgo de saturación del suelo y complicaciones en el drenaje. El avance de este sistema de baja presión estará acompañado por vientos intensos, con ráfagas que podrían rondar los 60 km/h, especialmente en áreas costeras y ciudades del corredor I-95. Según el NWS, este tipo de tormentas puede generar lluvias torrenciales capaces de producir inundaciones repentinas, un fenómeno frecuente cuando las precipitaciones son intensas y persistentes. Las autoridades mantienen la alerta ante posibles anegamientos puntuales, especialmente en sectores con infraestructura urbana sensible o donde ya se registran suelos saturados. Las áreas bajo mayor seguimiento incluyen estados como Nueva York, Massachusetts, Maine y New Hampshire, donde el impacto podría ser más significativo durante el pico del evento meteorológico. Se trata de un evento de alto impacto que se extenderá durante todo el fin de semana.