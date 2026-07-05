La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España.

Pronóstico del tiempo para España para este domingo 5 de julio

El clima en España se caracteriza por una situación de estabilidad y una ola de calor. Predominan cielos despejados o poco nubosos en la Península y Baleares, con algunas nubes altas. En el centro, se forman nubes de evolución que pueden provocar chubascos aislados en zonas montañosas.

Las temperaturas máximas se elevarán en el tercio norte, superando los 36-39 grados en gran parte del país. Habrá mínimas tropicales y noches tórridas en algunos valles. Vientos de componente este afectarán los litorales, con rachas fuertes en el Estrecho y brisas en el Mediterráneo y Galicia.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este domingo?

En Madrid habrá cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de tarde sobre todo en la Sierra, máximas de hasta 36 grados en la Sierra y 38 en el resto y viento flojo del este tendiendo a variable por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

En Andalucía predominarán cielos poco nubosos con nubes altas y evolución en sierras, temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, vientos flojos variables y Levante fuerte con rachas muy fuertes en Cádiz.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña será predominantemente soleado con algunas nubes en el Pirineo por la tarde. Las temperaturas mínimas serán de 16 grados, con un ligero ascenso en el interior, mientras que las máximas alcanzarán los 39 grados en el Ampurdán. Habrá viento del noroeste moderado al principio del día, cambiando a flojo de dirección variable.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presenta con cielo poco nuboso o despejado, aunque habrá nubosidad en el Pirineo y el sistema Ibérico por la tarde. Las temperaturas estarán en ascenso, alcanzando máximas elevadas de hasta 40 grados, excepto en el sur de la Ibérica de Teruel donde no se esperan cambios. La mínima será de 15 grados y se espera un viento flojo de dirección variable, con posibles aumentos de intensidad por la tarde.

En Asturias, cielo poco nuboso o despejado; mínimas al alza en la Cordillera y sin cambios o ligero descenso en el resto; máximas en ascenso generalizado; viento del este moderado en la costa y flojo variable en el interior.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo despejado; mínima 19 °C y máxima 37 °C. Noches con pocos cambios y días en ascenso térmico. Viento flojo del norte, con brisas costeras en Pitiusas y sur de Mallorca.

Poco nuboso o despejado en general, con intervenciones nubosas en zonas bajas del norte a primeras y últimas horas. Calima ligera en altura sobre las islas orientales, extendiéndose por la tarde a Tenerife y La Gomera. Las temperaturas oscilarán entre 16 °C y 31 °C, alcanzando máximas de hasta 30 °C en el interior de las montañas y 34 °C en zonas específicas de Gran Canaria. Viento de componente norte moderado, con intervalos de fuerte por la noche en Jandía y otras costas.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso o despejado, temperaturas entre 19 y 37 °C con cambios ligeros y viento flojo variable, tendiendo a este y sureste por la tarde, ocasionalmente moderado.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará poco nuboso o despejado, con algunas nubes en zonas de montaña del Sistema Central y posibilidad de chubascos aislados con tormenta; las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12 grados y una máxima de 39 grados, con un ligero ascenso en ambas y viento flojo del noreste y norte.

El clima estará poco nuboso o despejado, con posibles chubascos tormentosos en zonas montañosas del este. Las temperaturas ascenderán en el norte de Guadalajara y descenderán en el este de Cuenca, con una máxima que podría alcanzar los 41 grados y una mínima de 10. Predominará un viento flojo a moderado del este y sur.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, temperaturas en ligero descenso (máxima 26 grados, mínima 21) y vientos moderados de levante.

En Melilla habrá cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas matinales, vientos flojos de componente este y temperaturas con pocos cambios entre 23 y 29 °C.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Poco nuboso o despejado, con 14 grados de mínima en ligero descenso y 36 de máxima en ascenso generalizado, más acusado en Álava y viento flojo del nordeste.

En Navarra, poco nuboso o despejado, 13 ºC de mínima y 33 ºC de máxima, con viento flojo del norte, más intenso por la tarde en el sur.

En La Rioja predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con viento flojo del noroeste o variable; mínima de 15 °C y máxima de 39 °C.