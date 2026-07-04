Las condiciones climáticas que se esperan para este sábado 4 de julio.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que este fin de semana varias regiones de Colombia continuarán bajo la influencia de lluvias de variada intensidad, con precipitaciones que se extenderán durante cerca de 48 horas y afectarán principalmente sectores de las regiones Caribe, Pacífica, Andina, Orinoquía y Amazonía.

Para este sábado 4 de julio se esperan tormentas y lluvias de consideración en diferentes zonas del país, mientras que el domingo persistirán las precipitaciones, especialmente durante la tarde y la noche, aunque con una tendencia gradual a disminuir en algunas regiones. Las condiciones mantienen el riesgo de crecientes súbitas, deslizamientos e inconvenientes en la movilidad.

Las zonas con lluvias más intensas este sábado

Para este sábado 4 de julio, el Ideam prevé que durante la mañana puedan presentarse tormentas en sectores de la Amazonía y la Orinoquía. Más adelante, en la tarde y la noche, las precipitaciones se concentrarán en zonas del centro y sur de la región Caribe, sectores de la región Pacífica y áreas dispersas de las regiones Andina y Orinoquía.

Los departamentos con mayor probabilidad de lluvias son:

Sur de La Guajira.

Cesar.

Oriente y norte de Magdalena.

Sur de Bolívar.

Sur de Córdoba.

Occidente y norte de Antioquia.

Sur de Santander.

Centro y sur de Norte de Santander.

Oriente y sur de Boyacá.

Risaralda.

Occidente de Caldas.

Chocó.

Occidente de Cauca.

Nariño.

Meta.

Guaviare.

Guainía.

Vichada.

Casanare.

Arauca.

Las condiciones climáticas que se esperan para este sábado 4 de julio. (Fuente: Shutterstock).

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina también se pronostican lluvias de moderada a fuerte intensidad.

¿Cómo estará el clima en el resto del país?

El Ideam indicó que la tendencia será hacia una disminución gradual de las lluvias durante el fin de semana. No obstante, para el domingo 5 de julio continuarán las precipitaciones, especialmente durante la tarde y la noche, en el centro y occidente de la región Caribe, el centro y norte de las regiones Andina y Pacífica, el centro de la Amazonía y distintos sectores de la Orinoquía.

Durante esa jornada, los mayores acumulados de lluvia se esperan en el centro y sur de Bolívar, Sucre, el centro y sur de Córdoba, el golfo de Urabá, Chocó, el norte de Antioquia, el occidente de Cauca y Nariño, Meta, Guaviare y el oriente de Vichada. Además, podrían registrarse incrementos importantes de las precipitaciones en Santander, el norte de Norte de Santander, Boyacá, Casanare, Arauca, Vichada, Guainía, Guaviare, el occidente de Caquetá y el norte de Amazonas.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina persistirán las lluvias durante el domingo.

Cómo protegerse de las tormentas eléctricas, vientos fuertes o vendavales

Si bien no están pronosticadas descargas eléctricas para este sábado, siempre es recomendable conocer las instrucciones del instituto para protegerse: