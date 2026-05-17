Un estudio liderado por el climatólogo Raúl Cordero reveló una alarmante reducción de la capa de nieve en la Cordillera de los Andes, un fenómeno que impacta directamente la seguridad hídrica de Chile. La investigación indica que este proceso se intensificó en las últimas dos décadas, especialmente en las áreas que abarcan desde la Región de Antofagasta hasta la Región de los Lagos. La investigación muestra que en los últimos 20 años, la cobertura de nieve en la Cordillera de los Andes disminuyó drásticamente. Solo en la zona central de Chile se perdieron más de 3.500 km² de nieve, un área seis veces mayor que la superficie de Santiago. Esta reducción se debe principalmente al cambio en los vientos del oeste, que se movieron hacia el sur por un fenómeno llamado el Modo Anular del Sur (SAM), que altera los patrones climáticos en el hemisferio sur. El deshielo de la nieve andina es clave para proveer agua en Chile central, una región con alta densidad poblacional que depende de este recurso para la agricultura, la energía hidroeléctrica y el consumo humano. La reducción de la nieve impacta el caudal de los ríos que abastecen esta zona, como el Mapocho, Aconcagua y Maipo, que han registrado caídas en su caudal anual superiores al 40% en las últimas cuatro décadas. Los investigadores notaron que, además de la disminución de las nevadas, las zonas que antes recibían nieve ahora sufren lluvias, lo que empeora la situación. Raúl Cordero indica que la reducción de las nevadas y el cambio en los patrones climáticos causados por el SAM generan una disminución considerable en los recursos hídricos de la región. Las alteraciones en la circulación atmosférica en torno a la Antártida han intensificado los vientos en esa región y han reubicado las precipitaciones hacia otras latitudes, convirtiendo a los Andes chilenos en una de las áreas más impactadas por la escasez de nieve. Esto provocó una reducción en el caudal de los ríos en la zona central de Chile, lo que podría empeorar aún más la falta de agua en el futuro. El estudio también indica que la pérdida de nieve impacta negativamente en la biodiversidad local, afectando a especies que dependen de ecosistemas frágiles. Además, se prevé que esta tendencia continúe, lo que podría llevar a una crisis hídrica en el futuro cercano. Esto podría llevar a que la nieve solo se acumule en las zonas más altas de la cordillera, lo que representaría una amenaza grave para el suministro de agua en el país. Este estudio, que involucra a expertos de diversas instituciones internacionales, subraya que no solo los Andes chilenos, sino también otras regiones del mundo, están perdiendo rápidamente su nieve y glaciares, lo que representa una crisis global de recursos hídricos.