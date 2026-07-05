Se acerca una fuerte ola de tormentas con lluvias intensas, descargas eléctricas y ráfagas de viento: estas serán las zonas más afectadas. (IDEAM - Edición propia)

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Luego de varios días marcados por las lluvias, el clima volverá a complicarse en gran parte de Colombia. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales ( IDEAM ) alertó que el ingreso de una nueva onda tropical favorecerá la formación de tormentas, descargas eléctricas y fuertes precipitaciones en diferentes regiones del país durante este fin de semana.

Aunque en algunas zonas las lluvias comenzarán a disminuir de forma gradual, el organismo explicó que las condiciones seguirán siendo inestables y que durante las tardes y noches aumentará nuevamente la probabilidad de aguaceros intensos, especialmente en las regiones Caribe, Andina, Pacífica, Amazonía y Orinoquía.

¿Cómo estará el clima el domingo 5 de julio?

Para el domingo, el IDEAM prevé una nueva intensificación de las lluvias debido al ingreso de la onda tropical número 22, un fenómeno que aportará mayor humedad a la atmósfera y favorecerá la formación de tormentas.

Si bien algunos sectores del país registrarán una disminución de las precipitaciones respecto a jornadas anteriores, otras regiones volverán a experimentar lluvias de moderada a fuerte intensidad acompañadas por actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Estas serán las regiones más afectadas

Según el pronóstico oficial del IDEAM, los mayores acumulados de lluvia se esperan en:

Centro y sur de Bolívar.

Sucre.

Centro y sur de Córdoba.

Golfo de Urabá.

Chocó.

Norte de Antioquia.

Occidente de Cauca y Nariño.

Meta.

Guaviare.

Oriente de Vichada.

El IDEAM advirtió que una nueva onda tropical aumentará la inestabilidad en varias regiones del país durante el fin de semana. (Fuente: ChatGPT - creada con IA) ChatGPT - creada con IA

Además, también podrían registrarse lluvias importantes en Santander, el norte de Norte de Santander, Boyacá, Casanare, Arauca, Guainía, el occidente de Caquetá y el norte de Amazonas. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina las precipitaciones continuarán durante la jornada.

¿Por qué volverán las tormentas?

El IDEAM explicó que el responsable de este cambio será la onda tropical número 22, un sistema atmosférico que incrementa la humedad y genera condiciones favorables para la formación de nubosidad, lluvias y tormentas eléctricas en buena parte del territorio nacional.

Este tipo de fenómenos son frecuentes durante esta época del año, aunque pueden provocar aguaceros fuertes en cortos períodos de tiempo y aumentar el riesgo de crecientes súbitas, inundaciones y deslizamientos en algunos sectores.

Las recomendaciones del IDEAM

Ante este panorama, el instituto recomienda evitar permanecer en espacios abiertos durante las tormentas eléctricas, no buscar refugio debajo de árboles, mantenerse alejado de ríos o quebradas que puedan aumentar su caudal y seguir únicamente los reportes oficiales sobre la evolución del tiempo, especialmente en las zonas con mayor riesgo de deslizamientos e inundaciones.