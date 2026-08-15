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El pronóstico anticipa un domingo con condiciones inestables en la Ciudad de Buenos Aires, aunque la posibilidad de precipitaciones no se mantendría durante toda la jornada. Según los datos meteorológicos disponibles, habrá momentos de mayor nubosidad y una chance concreta de lluvias aisladas.

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A qué hora podría llover este domingo en Buenos Aires

La mayor probabilidad de precipitaciones se concentraría durante la mañana, cuando el pronóstico prevé lluvias aisladas con una posibilidad cercana al 40%. Hacia la tarde, el riesgo disminuiría y el cielo permanecería mayormente nublado.

Por este motivo, quienes tengan actividades al aire libre durante el domingo deberían prestar especial atención al pronóstico de las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo en CABA.
Pronóstico del tiempo en CABA.SMN.

Cómo estará el tiempo durante el domingo

Además de la posibilidad de lluvias, se espera una jornada fresca, aunque con temperaturas algo más agradables que las registradas durante los días previos.

En la Ciudad, el pronóstico ubica la temperatura alrededor de los 13°C durante la mañana y hasta 16°C por la tarde, con cielo cubierto y vientos del sur y sudeste.

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¿Lloverá durante todo el domingo?

El pronóstico no indica lluvias constantes durante toda la jornada. La mayor chance aparece durante la mañana, mientras que hacia la tarde las condiciones tenderían a mejorar, aunque continuaría la nubosidad.

El panorama puede actualizarse en las próximas horas, por lo que conviene revisar el pronóstico antes de salir, especialmente si se planean actividades al aire libre