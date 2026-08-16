El pronóstico del tiempo anticipa un inicio de semana marcado por el regreso de las lluvias a diversas provincias. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por el ingreso de tormentas con posible caída de granizo y ráfagas de viento que podrían interrumpir el normal desarrollo de las actividades diarias.

Regresan las lluvias: qué localidades están bajo alerta del SMN

El intenso sistema de tormentas afectará a partir del lunes a las provincias de Chaco, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos a lo largo de todo el lunes 17. Los informes oficiales detallan un clima hostil con abundante caída de agua en periodos cortos de tiempo.

El lunes feriado también estará marcado por las ráfagas de viento de hasta 40 kilómetros por hora, por lo que se recomienda estar a atento a las recomendaciones del SMN.

Para el regreso de las lluvias, el SMN emitió una serie de recomendaciones:

Limpiar los desagües para que el agua fluya libremente y evitar inundaciones.

Retirar objetos que puedan ser movidos por las ráfagas de viento.

Alejarse de postes y árboles.

Mantenerse al tanto del pronóstico.

Cuándo regresan las lluvias a Buenos Aires y cómo estará el clima según el SMN

El pronóstico del tiempo del SMN señala que las lluvias regresarán a Buenos Aires durante la jornada del martes 18 y miércoles 19°. Las precipitaciones estarán acompañadas con una baja en la temperatura hasta los 9° y ráfagas de hasta 60 km/h.

La tormenta dará paso a un jueves y viernes que despejado con el sol a pleno. Las temperaturas estarán entre los 8° y los 14°.