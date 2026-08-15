Se aproxima el diluvio del año este fin de semana: tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento.

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En la antesala del comienzo de la segunda mitad de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México emitió una serie de advertencias para gran parte de los habitantes del país por la llega de un diluvio que dejará grandes acumulados de agua.

Se espera que durante el transcurso de las próximas 96 horas, algunos estados del país se vean afectados por la combinación de distintos fenómenos que provocarán la formación de tormentas eléctricas, posible caída de granizo y vientos inestables de hasta 70 km/h .

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Durante el tercer fin de semana de agosto, el SMN prevé que se originen lluvias fuertes producto de la combinación de distintos sistemas, entre los que se incluyen:

El monzón mexicano en el noroeste del país.

Canales de baja presión.

Circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera en el interior del país.

Divergencia en altura

¿Cómo estará el clima en México durante el sábado 15 de agosto? (Fuente: SMN) SMN de México

Estos fenómenos se asociarán, aumentando las probabilidades de chaparrones, tormentas eléctricas, caída de granizo y vientos inestables .

A su vez, entre el sábado y domingo, la nueva onda tropical (núm. 27) se desplazará sobre el sureste y sur mexicano, incrementando la probabilidad de lluvias en las mencionadas regiones.

¿Dónde habrá lluvias intensas en México entre el sábado 15 y lunes 17 de agosto?

El pronóstico de precipitación total acumulada que difundió el SMN a través de sus canales oficiales de comunicación. (Fuente: SMN de México) SMN de México

En función de los datos publicados por el SMN, los sistemas meteorológicos anteriormente mencionados provocarán lluvias de variada intensidad en varios estados del territorio azteca:

Sonora : lluvias de hasta 150 mm, principalmente en el este y sureste.

Sinaloa : lluvias muy fuertes, con hasta 150 mm, especialmente entre el sábado y lunes.

Chihuahua : lluvias de hasta 150 mm en sectores del oeste y suroeste.

Durango : lluvias muy fuertes, principalmente en el noroeste y oeste.

Nayarit : lluvias de hasta 150 mm, especialmente en el norte, centro y sur.

Jalisco : lluvias fuertes a muy fuertes durante el fin de semana.

Michoacán : lluvias fuertes a muy fuertes, con mayor intensidad el domingo.

Guerrero: lluvias de hasta 150 mm el domingo, especialmente en el sur.

¿Cuáles son los estados con pronóstico de vientos fuertes?

Chihuahua : ráfagas de hasta 70 km/h durante sábado y domingo.

Coahuila : ráfagas de hasta 70 km/h durante el fin de semana.

Nuevo León : ráfagas de hasta 60 km/h, principalmente sábado y domingo.

Tamaulipas : ráfagas de hasta 60 km/h durante sábado y domingo.

Oaxaca : ráfagas de hasta 70 km/h en el Istmo de Tehuantepec durante los tres días.

Durango : ráfagas de hasta 60 km/h durante el fin de semana.

Zacatecas : ráfagas de hasta 60 km/h durante el fin de semana.

San Luis Potosí: ráfagas de hasta 60 km/h durante sábado y domingo.