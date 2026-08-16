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Argentina se prepara para un fin de semana con tiempo inestable y fuertes tormentas en varias provincias. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo, con abundante agua en períodos cortos.
Regresan las lluvias: qué localidades están bajo alerta del SMN
Un intenso sistema de tormentas golpeará las provincias de Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos durante el domingo y el lunes feriado. Los informes oficiales esperan condiciones del tiempo que puedan interrumpir el normal desarrollo de las actividades al aire libre.
Cómo estará el clima en Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes
- Santa Fe: temperaturas de entre 13° y 18° con lluvias torrenciales de hasta 25 milímetros acumulados en dos jornadas. Las ráfagas de viento podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora.
- Entre Ríos: mínimas de 11° y máximas de 18° con actividad eléctrica y lluvias acumuladas de 20 milímetros.
- Corrientes: hasta 33 milímetros acumulados de agua en ambas jornadas con máximas de 22°. Posible caída de granizo con vientos de hasta 40 kilómetros por hora.
Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires, según el SMN
El tiempo en Buenos Aires se mantendrá de la siguiente manera según el SMN:
- Sábado 15: lluvias y chubascos aisladas durante gran parte de la jornada y temperaturas de entre 14° y 15°. La humedad se ubicará en torno al 90%.
- Domingo 16: mañana marcada por lluvias y tarde ventosa con cielo nublado.
- Lunes 17: mínimas de 10° y máximas de 15° con cielo nublado.
- Martes 18: baja en las temperaturas hasta los 9° con lluvias durante toda la jornada.