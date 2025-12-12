Actualmente, se está desarrollando un ciclón en la zona sur de Argentina que está provocando lluvias torrenciales y tormentas severas que durarán por 72 horas. Además, las ráfagas de viento podrían superar los 110 km/h.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones afectarán a diferentes provincias de la Patagonia argentina. Por su parte, el sitio Windy mostró parte del desarrollo del sistema de baja presión que permanecerá hasta el fin de semana.

Alerta por un ciclón que traerá tormentas severas y lluvias torrenciales por 72 horas: las zonas afectadas. Foto: Windy

¿Qué provincias tendrán tormentas y lluvias en las próximas 72 horas por el ciclón?

Durante este mismo viernes, las tormentas eléctricas y lluvias torrenciales ya comenzaron a verse, debido a que rige una alerta meteorológica naranja, según el SMN.

El ciclón tiene lugar ahora en la parte sur del Parque Nacional Alberto de Agostini de Chile y de Ushuaia, capital de Tierra del Fuego. Con el correr de los días, este fenómeno climático se correrá a la zona oriental, provocando efectos meteorológicos en el país.

Entre las provincias afectadas, se puede mencionar al sur de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. De esta manera, desde este viernes hasta el domingo, las gotas y las fuertes ráfagas de viento se harán sentir en la región.

¿Qué efectos traerá el ciclón en estas provincias?

El SMN informó que rige una alerta meteorológica naranja por fuertes vientos en estas provincias. “El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 65 y 80 km/h, con ráfagas muy intensas que podrían superar los 110 km/h”, especificaron.

Por su parte, habrá lluvias intensas en gran parte de la Patagonia hasta el domingo 14 de diciembre , con temperaturas máximas de 14 °C y mínimas de 2 °C. Afortunadamente, el lunes llegará un alivio y la térmica subirá durante la próxima semana, superando los 20°.

Las recomendaciones del SMN por la alerta de lluvias y vientos