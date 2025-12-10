En esta noticia
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por la llegada de fuertes tormentas a Buenos Aires y otras provincias. Las lluvias llegarán para aliviar las altas temperaturas que alcanzan hasta los 36° en algunas localidades.
Cuándo llega la tormenta a Buenos Aires
El SMN dio a conocer su pronóstico del clima y detalló que durante la noche del miércoles 10 llegará una fuerte tormenta a Buenos Aires. Se esperan intensas precipitaciones durante toda la noche y estén acompañadas de actividad eléctrica.
Si bien durante el mediodía del jueves 11 las lluvias se detendrán, volverán a la tarde y estarán acompañadas por temperaturas máximas de 31°. Más adelante, durante el viernes 12, llegará una ola de calor con máximas de 34° y un cielo despejado.
Qué otras provincias golpeará la tormenta
El Servicio Meteorológico emitió alertas para otras provincias además de Buenos Aires. Se espera que el fenómeno climático golpee durante la noche del miércoles las siguientes provincias:
- Santa Rosa
- Neuquén
- San Luis
- Mendoza
- San Juan
- Salta
- Jujuy
Cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires
El organismo meteorológico publicó el pronóstico del tiempo para CABA:
- Miércoles 10: tormentas durante la noche
- Jueves 11: mañana y tarde de tormentas con máximas de 31°
- Viernes 12: ola de calor de 34°
- Fin de semana: sábado con 33° y lluvias aisladas durante la mañana del domingo