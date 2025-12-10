En esta noticia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por la llegada de fuertes tormentas a Buenos Aires y otras provincias. Las lluvias llegarán para aliviar las altas temperaturas que alcanzan hasta los 36° en algunas localidades.

Te puede interesar

Llega un muro de nubes negras con granizo, tormentas y lluvias torrenciales por 72 horas: las zonas afectadas

Te puede interesar

Se viene un ciclón que traerá tormentas intensas, 72 horas de lluvias y ráfagas de viento: las zonas afectadas

Cuándo llega la tormenta a Buenos Aires

El SMN dio a conocer su pronóstico del clima y detalló que durante la noche del miércoles 10 llegará una fuerte tormenta a Buenos Aires. Se esperan intensas precipitaciones durante toda la noche y estén acompañadas de actividad eléctrica.

Alerta meteorológica: anuncian tres días seguidos de lluvias torrenciales y tormentas eléctricas, ¿a qué zonas afecta?
Alerta meteorológica: anuncian tres días seguidos de lluvias torrenciales y tormentas eléctricas, ¿a qué zonas afecta?

Si bien durante el mediodía del jueves 11 las lluvias se detendrán, volverán a la tarde y estarán acompañadas por temperaturas máximas de 31°. Más adelante, durante el viernes 12, llegará una ola de calor con máximas de 34° y un cielo despejado.

Qué otras provincias golpeará la tormenta

El Servicio Meteorológico emitió alertas para otras provincias además de Buenos Aires. Se espera que el fenómeno climático golpee durante la noche del miércoles las siguientes provincias:

  • Santa Rosa
  • Neuquén
  • San Luis
  • Mendoza
  • San Juan
  • Salta
  • Jujuy

Te puede interesar

Orgullo sudamericano: inauguran el tren de alta velocidad más rápido del continente y ya no será necesario viajar en avión

Te puede interesar

Salto tecnológico para la humanidad: científicos descubrieron cómo viajar a Marte en 30 días

Cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires

El organismo meteorológico publicó el pronóstico del tiempo para CABA:

  • Miércoles 10: tormentas durante la noche
  • Jueves 11: mañana y tarde de tormentas con máximas de 31°
  • Viernes 12: ola de calor de 34°
  • Fin de semana: sábado con 33° y lluvias aisladas durante la mañana del domingo