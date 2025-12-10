Se esperan lluvias y tormentas para toda la jornada del martes. (Fuente: Archivo)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por la llegada de fuertes tormentas a Buenos Aires y otras provincias. Las lluvias llegarán para aliviar las altas temperaturas que alcanzan hasta los 36° en algunas localidades.

Cuándo llega la tormenta a Buenos Aires

El SMN dio a conocer su pronóstico del clima y detalló que durante la noche del miércoles 10 llegará una fuerte tormenta a Buenos Aires. Se esperan intensas precipitaciones durante toda la noche y estén acompañadas de actividad eléctrica.

Alerta meteorológica: anuncian tres días seguidos de lluvias torrenciales y tormentas eléctricas, ¿a qué zonas afecta?

Si bien durante el mediodía del jueves 11 las lluvias se detendrán, volverán a la tarde y estarán acompañadas por temperaturas máximas de 31°. Más adelante, durante el viernes 12, llegará una ola de calor con máximas de 34° y un cielo despejado.

Qué otras provincias golpeará la tormenta

El Servicio Meteorológico emitió alertas para otras provincias además de Buenos Aires. Se espera que el fenómeno climático golpee durante la noche del miércoles las siguientes provincias:

Santa Rosa

Neuquén

San Luis

Mendoza

San Juan

Salta

Jujuy

Cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires

El organismo meteorológico publicó el pronóstico del tiempo para CABA: