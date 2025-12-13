Anuncian lluvias torrenciales y tormentas eléctricas que durarán 72 horas seguidas: a qué zonas afecta. Foto: Freepik

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que las lluvias y tormentas regresarán al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) antes de lo previsto, con un escenario de mal tiempo que se extenderá durante el fin de semana y traerá además un marcado descenso de temperatura.

Según el último parte oficial, el cambio en el pronóstico confirma la llegada de un frente de tormentas intensas, con posibilidad de lluvias fuertes, actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense.

Cambió el pronóstico: cuándo llegan las lluvias al AMBA

De acuerdo al SMN, las precipitaciones comenzarán este sábado 13 de diciembre por la tarde, con chaparrones aislados que irán ganando intensidad hacia la noche. Las condiciones de inestabilidad se mantendrán durante toda la jornada.

El domingo será el día más complicado, especialmente durante la mañana, cuando se esperan tormentas fuertes con lluvias abundantes en cortos períodos, descargas eléctricas y posibles ráfagas intensas.

Ante este escenario, el organismo recomienda evitar actividades al aire libre, circular con precaución y mantenerse informado a través de los avisos oficiales.

Alerta por tormentas fuertes y posible granizo

El frente de tormentas que avanza sobre Buenos Aires podría derivar en la emisión de alertas meteorológicas en las próximas horas. El SMN no descarta fenómenos localmente intensos, como granizo y vientos fuertes, especialmente en sectores del AMBA.

Las autoridades recuerdan la importancia de:

Asegurar objetos que puedan volarse

No sacar residuos durante la tormenta

Evitar circular por calles anegadas

Desconectar artefactos eléctricos ante actividad eléctrica intensa

Fuente: narrativas-es

También se registrará una notable baja de las temperaturas. Para el domingo, la temperatura máxima rondará los 24 grados, muy por debajo de los valores elevados registrados en los últimos días, lo que traerá algo de alivio tras el período de calor.