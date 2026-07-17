Luego de una considerable suba en las temperaturas y en el fin repentino del frío de hace algunas semanas atrás, las lluvias volverán a estar presentes y habrá 48 horas de fuertes tormentas.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que habrá un intenso temporal con caída de granizo y ráfagas de viento. En tanto, una vez que pase las tormentas, habrá un nuevo descenso en la temperatura.

Llega un fuerte diluvio de 48 horas

En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, se presentará un fuerte fenómeno meteorológico durante este viernes 17 de julio y el sábado 18.

El SMN alertó por el ingreso de fuertes tormentas.

Las tormentas incluirán lluvias de variada intensidad, ráfagas de viento, actividad eléctrica y caída de granizo . Por su parte, las zonas más afectadas son el centro y periferia de la ciudad, por lo cual se recomienda tomar las precauciones del caso .

Cómo sigue el clima en Buenos Aires

La suba de las temperaturas también se hizo presente en la Ciudad de Buenos Aires y las máximas para este viernes estarán en 23 grados, aunque con lluvias permanentes durante toda la jornada, con la posibilidad de extenderse hacia el sábado.

En tanto, desde el domingo y hasta el próximo jueves, habrá cielo mayormente nublado mientras que las máximas oscilarán entre 13 y 15 grados, mientras que las mínimas serán de 14 a 10 grados.