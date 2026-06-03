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El Gobierno confirmó que en Nueva York se intensifican los controles vehiculares para verificar el cumplimiento de un trámite obligatorio. Los operativos, coordinados por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), apuntan a detectar autos que circulan con la inspección vencida o sin el sticker visible, una infracción que habilita multas inmediatas y otras sanciones.
Revisan coche por coche para verificar el cumplimiento de este trámite clave del DMV
Todos los autos registrados en el estado deben aprobar una inspección anual que revisa frenos, luces, neumáticos, cinturones y otros sistemas esenciales. Al aprobar, el vehículo recibe un sticker con mes y año de vigencia que debe exhibirse en el parabrisas.
Circular sin ese comprobante o con la inspección vencida constituye una falta.
Habrá controles coche por coche más estrictos
Durante paradas selectivas y operativos en puntos estratégicos, los agentes revisarán:
- La vigencia del sticker de inspección
- La coincidencia con el registro del vehículo
- Si corresponde, la documentación básica del conductor
Si el trámite fue postergado, la multa se aplica en el acto.
Las multas y sanciones para los que postergaron este trámite
Postergar la inspección puede implicar:
- Multas económicas (que aumentan con la demora y la reincidencia)
- Orden de corrección con plazo para regularizar
- Restricciones para renovar registro o seguro
- Si el auto presenta fallas graves, prohibición de circular hasta inspeccionar