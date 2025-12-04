Confirmado | Todos los bancos cierran sus puertas durante tres días: no habrá atención al público ni operaciones en ventanilla

Bogotá activó en los últimos días un nuevo paquete de cámaras en puntos estratégicos de la ciudad para reforzar la vigilancia del tránsito y el monitoreo de velocidad. Aunque estos equipos han sido motivo de debate entre los ciudadanos, la Secretaría de Movilidad aclaró que los dispositivos instalados recientemente cumplen funciones de supervisión y seguridad, y no están configurados para generar fotomultas automáticas.

Las nuevas estructuras fueron ubicadas en puentes vehiculares, peatonales y tramos de alto flujo en corredores como la Autopista Norte, la Avenida Boyacá y la calle 26. Su objetivo es medir comportamientos de conducción, advertir sobre límites de velocidad y respaldar las estrategias del Distrito para reducir el riesgo de siniestros.

En esta fase, se instalaron tres tipos de equipos: cámaras fijas con panel solar compacto, radares amarillos con sistemas integrados de registro y sensores que muestran en tiempo real la velocidad del vehículo frente al límite permitido (generalmente 50 km/h). La función central de estos aparatos es preventiva y de monitoreo.

¿Dónde están ubicadas las nuevas cámaras en Bogotá?

Según el concejal Julián Forero, están entrando en operación 60 cámaras nuevas entre automáticas y semiautomáticas, sumadas a la renovación de 20 equipos existentes. Todo esto fue contratado por la Secretaría Distrital de Movilidad mediante un acuerdo con la ETB que asciende a cerca de $20.000 millones.

Los corredores priorizados donde ya se observan las nuevas estructuras son:

Avenida Guayacanes

Avenida Ciudad de Cali

Avenida Villavicencio

Calle 13

Calle 26

Avenida 68

Calle 72

Avenida Boyacá

En varios de estos puntos ya se pueden identificar los paneles solares, los soportes metálicos y las pantallas digitales que muestran la velocidad del tránsito en tiempo real.

Nuevas cámaras de fotodetección en Bogotá: todo lo que cambió en los corredores viales. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué tipos de cámaras instalaron y cuál es su función real?

Los dispositivos instalados pertenecen a tres categorías diferenciadas:

Cámaras fijas con panel solar compacto : se ubican principalmente en puentes peatonales y vehiculares. Son pequeñas, discretas y sirven para monitoreo.

Radares amarillos con panel solar grande : incorporan sistema de cámara y permiten medir velocidad de forma permanente. Su diseño es más visible.

Sensores de velocidad con pantalla digital: indican el límite permitido en la vía (50 km/h en la mayoría) y proyectan la velocidad del vehículo que pasa. Funcionan como un recordatorio preventivo.

Ninguno de estos equipos está configurado actualmente para producir fotomultas automáticas. Su propósito es generar alertas, apoyar las labores de control y servir como herramienta de prevención.

¿Qué infracciones podrían registrarse en estos corredores?

Aunque la administración distrital enfatizó que los nuevos dispositivos están orientados al monitoreo, los sistemas de fotodetección instalados en Bogotá tienen capacidad para registrar infracciones como:

Exceso de velocidad

Cruce de semáforos en rojo y giros indebidos

Circulación en contravía

Falta de documentos obligatorios (SOAT, técnico-mecánica, emisiones)

Incumplimiento de restricciones por horarios o zonas

Comportamientos de riesgo en entornos escolares, peatonales y ciclistas

En zonas de alta siniestralidad, estos equipos se utilizan para reforzar la vigilancia y disminuir la probabilidad de accidentes graves.

¿Cómo consultar la ubicación exacta de las cámaras de fotodetección en Bogotá?

Para verificar el punto específico de cada dispositivo, la Secretaría de Movilidad habilitó una plataforma con un mapa detallado. Los ciudadanos pueden ingresar al sitio web oficial de cámaras de fotodetección y, en la opción “mapa cámaras de fotodetección en Bogotá”, introducir la dirección o el sector de interés. Allí aparece la ubicación precisa, el tipo de dispositivo y su estado operativo.

El mapa se actualiza con los nuevos corredores priorizados y permite identificar fácilmente cada tipo de equipo.

¿Cómo reconocer las cámaras recién instaladas en las vías de Bogotá?

La forma más sencilla de identificarlas es por sus características físicas:

Cámara fija : panel solar pequeño debajo del lente.

Radar amarillo : estructura visible, con panel solar amplio y sistema de cámara integrado.

Sensor de velocidad: pantalla que muestra el límite permitido y la velocidad del vehículo.

Estos elementos buscan mejorar la cultura vial en Bogotá y servir como herramienta de prevención en corredores críticos para la movilidad de la ciudad.