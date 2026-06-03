Los conductores deberán contar con todos las condiciones establecidas por las autoridades para poder manejar libremente en Argentina.

La licencia de conducir es una documentación indispensable para los conductores, ya que habilita a manejar vehículos en Argentina tanto con fines particulares como profesionales.

De acuerdo con la Ley Nacional de Tránsito y las disposiciones de cada jurisdicción, existen condiciones relacionadas con la edad para obtenerla y con los requisitos que deben cumplirse al momento de renovar el carnet.

¿A partir de qué edad se puede sacar la licencia de conducir?

Según lo establecido por la normativa vigente en Argentina, la licencia de conducir puede tramitarse desde los 17 años, siempre que el solicitante cuente con la autorización correspondiente de sus padres o responsables legales. Esta habilitación permite manejar autos, camionetas y motos.

Durante los primeros seis meses, el conductor deberá colocar el cartel de “principiante” en la luneta trasera y en el parabrisas del vehículo. Al cumplir 21 años, podrá gestionar el registro profesional para las categorías Clase C, Clase D o Clase E.

La duración de la licencia de conducir puede cambiar según la edad del conductor y otros factores particulares.

¿Existe una edad máxima para manejar en Argentina?

Actualmente, en Argentina no existe una edad límite máxima establecida para conducir. Sin embargo, desde los 65 años las renovaciones del registro se otorgan por plazos más reducidos.

Además, a partir de los 70 años, la renovación de la licencia debe realizarse todos los años y queda sujeta a la aprobación de un examen médico que evalúa las condiciones físicas y mentales del conductor.

Quienes no logren cumplir con los requisitos exigidos por las autoridades no podrán renovar el documento.

Este es el coso de renovar la licencia de conducir en Argentina

Las personas que deban realizar el trámite en las sedes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán abonar los siguientes valores:

Costo de solicitud de licencia de conducir: $ 22.060

CeNAT: $ 6800

Estas son las medidas oficiales a la hora de renovar las licencias para conductores. Grok

Toda la documentación necesaria para gestionar la licencia

Las autoridades establecieron que quienes quieran realizar el trámite vial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán presentar la siguiente documentación :

Documento Nacional de Identidad vigente con domicilio en la Ciudad.

Certificado médico, en caso de tener alguna enfermedad o encontrarse bajo tratamiento.

Los menores de 18 años deberán cumplir requisitos extra, como presentarse con su tutor legal para firmar la autorización como responsables legales y entregar la Partida de Nacimiento, entre otros.

Los extranjeros tendrán que cumplir condiciones adicionales, como contar con Certificado de residencia vigente con domicilio en CABA y el DNI con el que se tramitó la radicación, entre otros documentos.

Los conductores de CABA podrán presentar la licencia digital.

Licencia de conducir gratis: quiénes pueden acceder

Las autoridades porteñas definieron que ciertos ciudadanos podrán realizar el trámite del carnet de conducir sin pagar el costo correspondiente. Los conductores exentos son:

Veteranos de Malvinas.

Personas que hayan gestionado el certificado de pobreza.

Jubilados o pensionados cuyo único ingreso no supere el Salario Mínimo Vital y Móvil vigente, en casos de renovación, renovación por robo o pérdida, renovación por cambio de jurisdicción o canje.

¿Cómo obtener la licencia digital?

Para acceder a la nueva licencia de conducir digital de la Ciudad, se deben seguir estos pasos: