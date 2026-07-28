Huevo con yema amarilla o naranja: cuál es la diferencia y cuál recomiendan comer.

Muchos consumidores creen que la yema naranja es más saludable, pero no siempre es así.

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No todos lo saben .

En Colombia, el color de la yema del huevo se ha convertido en un tema frecuente en supermercados, plazas de mercado y redes sociales. Mientras algunas personas prefieren la yema naranja porque la consideran más nutritiva, otras compran huevos de yema amarilla pensando que son más naturales. Expertos en nutrición avícola coinciden en que el color por sí solo no determina si un huevo es mejor o peor para la salud.

La diferencia principal entre una yema amarilla y una naranja está relacionada con la alimentación de la gallina y no con el contenido de proteína del huevo. Por eso, antes de elegir un huevo únicamente por su color, conviene conocer qué significa realmente cada tono y qué recomiendan los especialistas para una dieta equilibrada.

¿Qué significa que la yema del huevo sea amarilla o naranja?

El tono de la yema depende de los pigmentos naturales llamados carotenoides presentes en la dieta de la gallina. Cuando el ave consume más maíz amarillo, pastos, flores o ingredientes ricos en estos pigmentos, la yema suele verse más intensa y anaranjada. Si la alimentación contiene menos carotenoides, la yema tiende a ser amarilla clara.

En Colombia, las granjas comerciales pueden obtener diferentes tonalidades según la mezcla de alimentos utilizada para las aves. Esto explica por qué en una misma ciudad es posible encontrar huevos de colores muy distintos.

¿La yema naranja tiene más nutrientes que la amarilla?

La respuesta corta es: no necesariamente. Tanto la yema amarilla como la naranja aportan proteínas, grasas saludables, vitaminas A, D, E y B12, además de minerales como fósforo y selenio.

Lo que sí puede variar es la cantidad de algunos carotenoides, especialmente luteína y zeaxantina, compuestos asociados con la salud visual. Una yema más naranja puede contener más de estos pigmentos, pero la diferencia nutricional total suele ser menor de lo que muchas personas imaginan.

Huevo con yema amarilla o naranja: cuál es la diferencia y cuál recomiendan comer.

¿Cuál huevo recomiendan comer los nutricionistas?

Los nutricionistas recomiendan elegir huevos frescos y bien conservados, sin priorizar exclusivamente el color de la yema. Lo más importante es:

Verificar la fecha de vencimiento.

Mantener la cadena de frío cuando sea necesario.

Comprar en establecimientos confiables.

Revisar que la cáscara no esté rota ni sucia.

Si dos huevos tienen la misma frescura y calidad sanitaria, uno con yema amarilla y otro con yema naranja pueden ser opciones igualmente adecuadas para una alimentación saludable.

¿La yema amarilla es menos saludable?

No. Una yema amarilla no indica menor calidad ni menor valor nutricional. Muchas gallinas alimentadas con dietas balanceadas producen yemas amarillas y sus huevos siguen siendo una excelente fuente de proteína de alto valor biológico.

El mito de que la yema clara es “mala” o “artificial” no tiene respaldo científico general.

¿Cómo saber si un huevo es fresco en casa?

Existen señales sencillas que ayudan a identificar un huevo fresco:

La clara es espesa y se mantiene compacta.

La yema queda elevada y redondeada.

Al agitar el huevo no se escucha líquido en su interior.

En la prueba del agua, el huevo fresco se hunde y queda acostado.

Estas características son más útiles para evaluar la calidad del huevo que el color de la yema.

¿Qué color de yema prefieren los colombianos?

En muchas regiones de Colombia existe una preferencia cultural por la yema naranja, especialmente en preparaciones como huevos pericos, arepas con huevo, tamales o desayunos típicos. Esa preferencia suele estar asociada al sabor percibido y a la apariencia del plato, más que a una diferencia comprobada de nutrientes.

La industria avícola conoce esa tendencia y, en algunos casos, ajusta la alimentación de las gallinas para producir yemas más intensas, porque el consumidor las considera más atractivas.