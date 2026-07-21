Argentina, Brasil, Paraguay y Chile dieron un paso histórico al firmar el Acuerdo de Liberalización Aérea Sudamericana (ALAS), una iniciativa que busca crear el futuro Cielo Único Sudamericano.

La propuesta forma parte de una estrategia para impulsar la competencia entre aerolíneas, mejorar la conectividad regional y ofrecer más alternativas para quienes viajan por Sudamérica.

¿Qué es el Cielo Único Sudamericano?

El acuerdo sienta las bases para construir un espacio aéreo más integrado entre los cuatro países, con una apertura gradual del mercado aerocomercial.

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Entre los principales objetivos se encuentran:

Mayor conectividad entre ciudades de la región.

Más competencia entre aerolíneas.

Impulso a la integración económica.

Un transporte aéreo más eficiente para los pasajeros.

¿Cómo podría cambiar la forma de viajar en avión?

Si la iniciativa avanza, las aerolíneas podrán operar con menos restricciones, lo que facilitaría la apertura de nuevas rutas y una mayor oferta de vuelos.

Además, el memorando contempla avanzar hacia un esquema basado en las libertades del aire reconocidas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), incluida la posibilidad de incorporar la Novena Libertad del Aire en futuros acuerdos.

¿Qué acordaron Argentina, Brasil, Chile y Paraguay?

Los cuatro países expresaron su compromiso de trabajar en conjunto para desarrollar el Cielo Único Sudamericano mediante una liberalización progresiva del transporte aéreo.

El acuerdo prevé, de manera gradual y recíproca:

Otorgar mayores derechos para operar vuelos comerciales.

Facilitar la prestación de servicios aéreos entre los países.

Promover nuevas conexiones regionales.

Fortalecer la integración entre las economías sudamericanas.

El proyecto pretende eliminar progresivamente las restricciones al transporte aéreo entre los países participantes.