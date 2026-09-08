El lunes 14 de septiembre de 2026 habrá un feriado local para algunos habitantes de la Provincia de Buenos Aires.

La fecha está contemplada por Banco Provincia dentro de su calendario de feriados locales, por lo que las sucursales alcanzadas por la medida no brindarán atención presencial durante esa jornada.

La medida tendrá un alcance local y no implica el cierre de todas las entidades bancarias de la Provincia ni del país.

Sin embargo, algunas operaciones se verán afectadas, por lo que será importante organizar con anticipación los trámites que requieran atención presencial.

Por qué Banco Provincia cierra sus sucursales el lunes 14 de septiembre

El motivo del cierre es el aniversario fundacional de Exaltación de la Cruz, una fecha incluida en el calendario de feriados locales de Banco Provincia para 2026.

El lunes 14 de septiembre de 2026 habrá un feriado local para algunos habitantes de la Provincia de Buenos Aires. (Foto: Banco Provincia)

Por este motivo, quienes tengan que acercarse personalmente a una sucursal de Banco Provincia en Exaltación de la Cruz deberán anticipar las gestiones que requieran atención de un empleado.

El cierre se producirá el lunes 14 de septiembre, por lo que las personas que necesiten realizar operaciones presenciales deberán organizarlas antes de esa fecha o esperar hasta que se retome la atención habitual.

Qué trámites no se podrán realizar durante el cierre

Durante la jornada de feriado local no habrá atención presencial en las sucursales alcanzadas por la medida. Por eso, algunos trámites que dependen de la intervención de un empleado bancario no podrán gestionarse ese día.

Entre las operaciones que conviene anticipar se encuentran:

Gestiones que requieran presencia física del cliente.

Trámites vinculados con documentación física .

Operaciones que necesiten validación presencial.

Consultas que no puedan resolverse mediante canales digitales.

Gestiones que requieran atención directa del personal de la sucursal.

Quienes necesiten realizar una operación por caja también deberán tener en cuenta el cierre.

La alternativa será efectuarla antes del lunes o esperar hasta la reapertura de la sucursal.

Qué operaciones seguirán funcionando aunque las sucursales estén cerradas

Durante la jornada de feriado local no habrá atención presencial en las sucursales alcanzadas por la medida. (Foto: Banco Provincia)

El cierre de las oficinas no significa que los clientes queden sin acceso a sus cuentas. Los canales digitales y electrónicos de Banco Provincia continuarán siendo una alternativa para realizar distintas operaciones.

Los usuarios podrán recurrir a las herramientas disponibles para consultar información de sus cuentas, realizar transferencias y efectuar pagos, de acuerdo con las operaciones habilitadas en cada canal.

Entre las opciones disponibles se encuentran:

Home Banking y BIP: para realizar operaciones bancarias de manera digital.

BIP Móvil: para gestionar las cuentas desde el celular.

Cuenta DNI: para pagos y otras operaciones disponibles en la aplicación.

Cajeros automáticos: para las operaciones habilitadas en cada terminal.

Tarjetas: para realizar compras en comercios que acepten estos medios de pago.

De todos modos, las gestiones que requieran atención presencial deberán esperar hasta la reapertura.

Por eso, quienes tengan un trámite pendiente en una sucursal de Banco Provincia de Exaltación de la Cruz deberían organizarlo con anticipación.