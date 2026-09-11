La Cervecería y Maltería Quilmes abrió una convocatoria nacional dirigida a pequeñas y medianas empresas para ampliar su base de proveedores. La iniciativa busca fortalecer el entramado productivo local y sostener relaciones comerciales de largo plazo con firmas de todo el país.

La compañía, con más de 135 años de trayectoria en la Argentina que sostiene una cadena de valor que va desde la semilla hasta la botella, ya tiene operaciones en distintas regiones del país. Su red actual está integrada por más de 3.500 pequeñas y medianas empresas, de las cuales el 95% corresponde a industria nacional.

Con esta convocatoria, la firma apunta a seguir incorporando valor, innovación y talento local a su operación diaria de la mano de las PyMEs, uno de los principales motores de la economía argentina.

Quilmes busca proveedores: qué rubros están habilitados para postularse

La búsqueda está abierta a empresas y prestadores de servicios de todo el territorio nacional. Entre las principales categorías requeridas, sin que estas sean excluyentes, se destacan cinco grandes áreas.

En servicios comerciales, la compañía busca proveedores de POP pesado y liviano, agencias de marketing, agencias de trade marketing y productoras de eventos. En mantenimiento e infraestructura, la convocatoria alcanza a firmas de mantenimiento civil, eléctrico, mecánico y de aires acondicionados.

En la categoría de suministros y materiales se incluyen ferretería, materiales de construcción y materiales eléctricos. En servicios industriales y operativos, la búsqueda abarca limpieza industrial, recolección de residuos, catering, uniformes y equipos de protección personal (EPP).

Los requisitos de Quilmes para ser proveedor de la empresa.

Por último, en servicios generales y logística de personas, la empresa quiere sumar proveedores de servicios médicos, transporte de personal y remises.

Cómo es el proceso de selección de proveedores de Quilmes

Para elegir a los nuevos proveedores, Cervecería y Maltería Quilmes evaluará aspectos como la experiencia en el rubro, la calidad del servicio, la capacidad operativa, el cumplimiento de los plazos y la competitividad de la propuesta económica.

Las PyMEs y prestadores interesados podrán postularse de manera digital hasta el 21 de septiembre . Para eso deberán completar el formulario oficial de la convocatoria, disponible en el sitio web de la compañía, en la sección destinada a proveedores.

Qué peso tienen en PyMEs en la operación de la compañía

La convocatoria se enmarca en una estructura productiva que la compañía viene sosteniendo desde hace varios años. Cervecería y Maltería Quilmes cuenta actualmente con 5000 empleados directos en la Argentina, 10 plantas productivas, una bodega, dos malterías, una chacra de lúpulo, siete oficinas regionales de venta y seis centros de distribución. Además, trabaja junto a 120 distribuidores y abastece a más de 250.000 puntos de venta en todo el país.

La compañía es, desde 2019, la primera empresa de consumo masivo en la Argentina en migrar su matriz energética a 100% renovabl. En los últimos años, además, sumó inversiones puntuales en distintas plantas, como la puesta en marcha de una línea desalcoholizadora en Zárate para elaborar cerveza sin alcohol, según pudo relevar este medio en base a una búsqueda propia.

Su portafolio de marcas en el país incluye a Quilmes, Brahma, Stella Artois, Corona, Budweiser, Michelob Ultra, Patagonia y Andes Origen, entre otras. La compañía sostiene que entiende a la cerveza como una bebida para disfrutar con moderación y que, desde hace más de un siglo, promueve el consumo responsable a través de acciones de marketing y de trabajo conjunto con comunidades, clientes y socios.

Un antecedente de trabajo con el sector PyME

La apertura de esta convocatoria no es un hecho aislado en la relación de la compañía con el segmento PyME. En 2020, la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y de los Emprendedores había acordado con Cervecería y Maltería Quilmes acciones conjuntas para desarrollar y fortalecer su cadena de valor, con el objetivo de facilitar el acceso de sus proveedores a herramientas estatales orientadas a mejorar la productividad y la competitividad.

Desde enero de 2026, Cervecería y Maltería Quilmes tiene un nuevo presidente en la Argentina. Pablo Panizza, quien ya había presidido la operación local hasta 2018 y luego ocupó posiciones globales en AB InBev, volvió al país para encabezar la nueva Unidad de Negocios Latinoamérica Sur, que integra las operaciones de Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia y Paraguay con sede central en Buenos Aires. Reemplazó a Martín Ticinese, quien lideró la compañía desde 2018 y asumió como presidente de Marcas Core de AB InBev en Nueva York.