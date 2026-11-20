Seis delincuentes armados irrumpieron en un supermercado de Ituzaingó. Los atacantes vestían prendas similares a las de la Policía Federal para simular un operativo. Así, lograron sorprender y reducir tanto a los dueños del comercio como a los clientes presentes .

Durante el asalto en las calles Cuyo y General Juan Martínez, la banda golpeó a un adolescente de 16 años que integra la familia dueña del comercio. Luego, sustrajeron cerca de cinco millones de pesos en efectivo y varios teléfonos celulares. Finalmente, escaparon en un vehículo sin patente mientras un llamado al 911 alertaba al Comando de Patrullas local.

El giro en la investigación y la caída de la banda

La pesquisa liderada por el fiscal Marcelo Tavolaro avanzó sobre los rastros de los sospechosos hasta desarticular parte de la organización. Por eso, el Juzgado de Garantías N° 3 de Morón ordenó siete allanamientos simultáneos en Merlo, Morón, La Matanza, Lomas de Zamora y Tres de Febrero.

Efectivos de la DDI Morón capturaron a Fernando Rodríguez (58), Oscar Fabián Suárez Silvera (57) y Andrea Fabiana Alduncin (57) quienes se hacían pasar por policías, pero formaban parte de una banda criminal con armas de guerra y camionetas blindadas que terminó arrestada.

En los domicilios requisados, los agentes incautaron:

una pistola Bersa calibre .380 y municiones calibre .32.

una camioneta Volkswagen Amarok,

una Toyota Hilux SW4 blindada,

un Peugeot 208 blanco vinculado al golpe.

Los falsos policías de Ituzaingó Fuente: Policía de Ituzaingó

Los nuevos avances en la causa judicial

Los investigadores aún trabajan para determinar la procedencia de los vehículos y hallar el dinero robado. La causa quedó caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego cometido en banda y con falsa calidad simulada.

Por su parte, los tres imputados aguardan para prestar declaración indagatoria mientras la policía mantiene la búsqueda de otros prófugos que participaron del hecho.

La Fiscalía Descentralizada N° 1 de Ituzaingó busca definir el rol exacto de cada integrante dentro de la estructura criminal.



