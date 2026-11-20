Un nuevo estudio internacional reveló cuánto dinero gasta cada turista argentino para viajar y en qué posición del ranking global se ubica frente a otros mercados . La medición comparó los presupuestos vacacionales de distintos países de América y Europa para evaluar el comportamiento del gasto. Así, el informe demostró que los viajeros locales desembolsan montos menores que sus pares extranjeros, pero optimizan cada peso para extender su estadía .

El trabajo fue elaborado por la consultora Arival en colaboración con Civitatis y Phocuswright a partir de encuestas realizadas a casi 3.000 personas. Para obtener los resultados, la investigación relevó a 1.200 turistas de Argentina, Brasil y México, y los contrastó con 1.750 encuestados de Francia, Alemania, España y Reino Unido. De este modo, el análisis permitió comparar el gasto promedio por salida con el consumo en actividades y la duración de los recorridos .

¿Qué puesto ocupa la Argentina en el ranking de gasto turístico?

En la comparación internacional sobre el presupuesto destinado a cada viaje, la Argentina se ubicó por debajo de las potencias europeas y de sus vecinos regionales .

Los turistas argentinos registran un gasto promedio de 1512 dólares por salida, una cifra que los posiciona lejos de los 3.369 dólares que invierten los alemanes o los 3.329 dólares de los británicos. Sin embargo, los viajeros locales compensan ese menor desembolso con estadías más prolongadas que alcanzan un promedio de nueve noches por destino.

Ranking de gasto promedio por viaje según cada país relevado:

Alemania: USD 3.369

Reino Unido: USD 3.329

Brasil: USD 2.699

México: USD 2.432

Argentina: USD 1.512 (compensado con estadías de nueve noches en promedio)

De esta forma, el informe reveló cuánto gasta cada turista argentino en viajar y qué puesto ocupa nuestro páis en el ranking del mundo.

Los turistas argentinos gastan menos en comparación, pero viajan más tiempo. Magnific

¿Cómo gastan su presupuesto los turistas argentinos en cada destino?

Al analizar el consumo específico dentro de cada ciudad, el informe detectó que el mercado argentino muestra un perfil enfocado en cuidar el valor del dinero. Los viajantes nacionales destinan un promedio de 45 dólares por atracción turística, mientras que los viajeros mexicanos gastan alrededor de 116 dólares en el mismo rubro.

Por eso, las familias argentinas priorizan los recorridos clásicos y los sitios emblemáticos por encima de los servicios adicionales o paseos exclusivos.

A pesar de la cautela con los precios, el entusiasmo por recorrer nuevos destinos se mantiene firme entre los consumidores locales de cara a 2027. El 23 % de los argentinos encuestados afirmó que planea aumentar su cantidad de viajes durante el próximo año, superando al 13 % de los alemanes y al 15 % de los franceses. Así, aunque el aumento de las tarifas condiciona el presupuesto final, el turismo familiar continúa como una prioridad central para los hogares del país.