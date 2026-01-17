Se endurecen las multas y le quitarán el auto a todos los conductores que cometan esta gravísima falta Fuente: Archivo

Los controles viales en la provincia de Buenos Aires sumarán una medida clave que apunta a mejorar la seguridad vial y que pone a muchos conductores en alerta ya que, desde ahora, quienes circulen con la Verificación Técnica Vehicular vencida podrán sufrir el secuestro inmediato del auto.

Asimismo, esta es una de las infracciones más graves y la sanción se aplicará tras la última actualización en el valor de las multas, a través del costo de la UF (Unidad Fija) que se calcula en base al precio del litro de nafta premium.

Con la última suba, cada UF asciende a $1.807 aproximadamente, lo que llevó a disparar el costo de las infracciones y la de circular sin la VTV al día es de las más elevadas.

La falta que puede terminar con el auto secuestrado

Circular sin la VTV vigente no solo implicará una multa económica significativa ya que desde los controles provinciales aclararon que podrán retener el vehículo hasta que el conductor regularice la situación.

En este aspecto, es importante aclarar que la retención del vehículo por tener la VTV vencida puede ser aplicada por los agentes de tránsito según se determine en cada caso.

Multas de tránsito: cuánto se paga por cada una en PBA

Con los nuevos valores de la Unidad Fija, las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires tendrán los siguientes valores:

Circular sin VTV: entre 100 y 300 UF ($180.700 a $542.100)

Superar la velocidad máxima: entre 150 y 1.000 UF ($271.050 a $1.807.000)

Conducir con exceso de alcohol o drogas: entre 200 y 1.000 UF ($361.400 a $1.807.000)

Circular en contramano o por banquina: entre 200 y 1.000 UF ($361.400 a $1.807.000)

Conducir con licencia suspendida: entre 150 y 500 UF ($271.050 a $903.500)

Exceso de ocupantes en el vehículo: entre 150 y 500 UF ($271.050 a $903.500)

Negarse a mostrar documentación: entre 100 y 300 UF ($180.700 a $542.100)

