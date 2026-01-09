Algunas jurisdicciones aplican fuertes multas por considerar que tomar mate y manejar es "conducción insegura". Foto: Shutterstock.

Con la llegada del verano y las temperaturas más altas, muchas familias aprovechan para planificar escapadas y aventurarse en la ruta.

Pero es importante tener en cuenta las recomendaciones de seguridad vial y lo que establece la Ley Nacional de Tránsito para no sufrir sanciones, sobre todo si se traslada a otras provincias.

Es indispensable tener en cuenta las reglas de cada jurisdicción, ya que pueden variar e incidir en el tipo de infracción que se comete.

Dónde te pueden multar por manejar y tomar mate

A pesar de que la Ley Nacional de Tránsito no establece una sanción específica para los conductores que manejen y consuman mate, hay dos provincias que sí lo tienen tipificado.

Se trata de Mendoza y Córdoba, aunque en cada una consta de manera distinta.

En Mendoza te multan por tomar mate mientras manejás

La normativa de la provincia de Mendoza exige que ambas manos permanezcan sobre el volante, por lo que cualquier maniobra que implique soltarlo, como cebar o sostener el mate, puede ser multada.

La penalización puede llegar a 1000 UF, lo que hoy equivale a unos $500.000.

Mendoza actualizó sus multas por alcoholemia:

Entre 0 y 0,99 g/L de alcohol en sangre: multas de $1.500.000 a $3.000.000.

Más de 1 g/L: sanciones de $2.000.000 a $5.500.000.

Qué dice la ley en Córdoba sobre tomar mate cuando manejas

En Córdoba, esta práctica es considerada como conducción insegura. Esta infracción equivale a 20 unidades fijas, y puede ser detectada incluso mediante cámaras de seguridad.

Con el valor actual de la UF, la multa llega a unos $33.000.

¿Qué autos no deben hacer la VTV en CABA en 2026?

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un control obligatorio anual que evalúa el estado general de tu auto o moto para garantizar que cumpla con las normas de circulación. De esta manera, se le cobra una tarifa al conductor por única vez en cada año que lo realice.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la VTV es obligatoria para los rodados con más de tres años de antigüedad o más de 60.000 kilómetros.

En caso de que se trate de una inspección para un 0 km, el trámite tendrá una vigencia máxima de tres años. Pasado el plazo, si no supera los 80.000 km, se mantendrá la misma duración.

En la misma línea, quedan exentos del pago (pero no del trámite) los siguientes grupos: