A medida que pasa el tiempo, uno de los pilares fundamentales de la salud cardiovascular es mantener una presión arterial saludable. En este sentido, la experta en cardiología, Anne-Laure Laprérie, brindó cuál es su secreto mejor guardado para mejorar los valores de una manera efectiva y solo añadiendo dos bebidas en la dieta diaria. La hipertensión arterial incrementa el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes vasculares cerebrales. Por este motivo el paciente debe seguir el tratamiento médico pautado y cambiar su vida a buenos hábitos saludables: variedad de alimentos saludables, buen descanso y ejercicio físico. Asimismo, existe un método para añadir como complemento a todas estas indicaciones. Anne-Laure Laprérie, cardióloga del CHU de Nantes y vicepresidente de la Federación Francesa de Cardiología, brindó una entrevista a Santé Magazine y contó qué bebidas incorporar dentro de un marco de vida saludable. En este sentido remarcó que las bebidas son un complemento, pero de ninguna manera sustituye a los medicamentos. Lo primordial es seguir las indicaciones clínicas elaboradas por el médico de cabecera. Estas bebidas se podrán agregar como hábito saludable de una estrategia de salud que va más allá de solo la presión arterial. En este sentido, la única bebida imprescindible, según ella, es el agua, si bien no actúa directamente sobre la presión arterial. Teniendo esto en cuenta, las bebidas que recomendó incorporar son las siguientes: En primer lugar, está el té, ya sea verde, negro o blanco. “Hoy disponemos de numerosos estudios sólidos: el té tiene un impacto positivo real en la tensión arterial”, explicó la cardióloga. Esto es debido a que contienen polifenoles y catequinas, que son antioxidantes reconocidos para proteger sus vasos sanguíneos. Asimismo, mejora su elasticidad y favorece la circulación sanguínea. Es decir, consumir esta infusión de manera regular contribuye a reducir el riesgo cardiovascular a largo plazo dentro de un marco de hábitos saludables. Por otra parte, el té de hibisco, conocido en Argentina como flor de Jamaica o rosella en Misiones, ayuda a favorecer en una bajada moderada de la tensión, según un estudio publicado en el Nutrition Reviews, ya que aporta una elevada cantidad de antioxidantes, entre ellos, flavonoides, los cuales protegen las paredes de los vasos sanguíneos. La remolacha igual aparece en el listado. “El jugo de remolacha es azucarado y bajo en fibra. En mi opinión, es mejor consumir remolacha entera, que aporta fibra beneficiosa para la salud cardiovascular", indicó. Se trata de un alimento rico en nitratos que promueven la dilatación de los vasos sanguíneos y pueden provocar una ligera disminución de la presión arterial. En conclusión, se debe incorporar estas bebidas que ayudarán a reducir la presión arterial de una manera eficaz, siempre y cuando se lleve adelante una vida de hábitos saludables y se respeten las indicaciones del médico de cabecera.