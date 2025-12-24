Un nuevo inventa llega a los hogares para cambiar para siempre la forma en la que se usan los enchufes. Se trata de una nueva generación de conexiones que se instalan en minutos, en cualquier superficie y sin necesidad de mano de obra.

Cómo son los nuevos enchufes eléctricos modulares

Un enchufe modular de superficie puede ser instalado de forma directa sobre la pared, sin la necesidad de hacer agujeros o tener que romper el material. Se fijan con adhesivos o tornillos pequeños para esconder los cables en canaletas finas del mismo color de la pared, lo que las hace invisibles.

El proceso para instalarlos es sumamente simple. Solo se debe colocar la base, hacer la conexión de los cables y cerrar el módulo para tener electricidad en cualquier lugar. Existen modelos que permiten encajarlos y retirarlos sin la necesidad de herramientas, lo que facilita su mantenimiento y reubicación.

Son compatibles con todo tipo de material como ladrillo, madera, hormigón, entre otros. Su ventaja principal es que no se necesita realizar una reforma estructural.

Más ventajas de los enchufes modulares eléctricos

Este sistema de conexión no solo es más práctico, sino que también mejoran la seguridad eléctrica en el hogar. Los modelos están diseñados para hogares con niños, interruptores alargados y sistemas contra sobrecargas.

En la misma línea, se puede elegir los que cuentan con puertos USB, variadores de luz, interruptores inalámbricos y hasta colores neutros para combinar con todos los ambientes.

A tener en cuenta para la instalación

Si bien su instalación es fácil y sencilla, la electricidad debe ser manejada con cuidado. Es fundamental consultar con un técnico especializado para garantizar una correcta puesta a tierra y que tenga la potencia necesaria.