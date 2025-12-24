La Navidad no solo es sinónimo de reuniones y regalos. También es el momento ideal para realizar rituales que, según la tradición, ayudan a atraer prosperidad, salud y armonía. Uno de los más comentados en los últimos años es el de la cinta roja en la copa del brindis.

¿Por qué se ata una cinta roja en la copa?

Este gesto sencillo se convirtió en tendencia porque conecta con creencias populares sobre protección y energía positiva. La cinta roja se asocia con la fuerza, la pasión y la capacidad de alejar malas vibras.

En la mesa navideña, se coloca en la copa para reforzar los deseos que se piden al brindar.

La tradición indica que este ritual ayuda a cerrar el año dejando atrás lo negativo y a recibir el nuevo ciclo con esperanza. Además, es fácil de hacer y no requiere más que una cinta fina.

Cómo hacer el ritual paso a paso

Corta una cinta roja de entre 10 y 15 centímetros. Ata la cinta en el tallo o pie de la copa antes del brindis. Al levantar la copa, piensa en un deseo o en aquello que quieres dejar atrás. Guarda la cinta como amuleto o deséchala después de la celebración.

No hay una forma única de hacerlo: lo importante es la intención y el momento compartido.

Otros rituales y tradiciones para atraer buena energía en Navidad

Además de la cinta roja, existen otras costumbres que muchas familias practican en Nochebuena y Año Nuevo:

1. Monedas en los zapatos

Colocar una moneda dentro del zapato antes de la medianoche es un clásico para atraer prosperidad económica. Se cree que este gesto ayuda a que el dinero nunca falte durante el año.

2. Velas de colores

Encender velas en la mesa navideña tiene un significado especial:

Rojas: amor y pasión.

Verdes: salud y esperanza.

Amarillas: abundancia y éxito.

3. Frutas y semillas en la mesa

Incluir granadas, uvas y frutos secos simboliza fertilidad y prosperidad. Las uvas, en particular, son protagonistas del ritual de las 12 uvas en Año Nuevo, donde cada una representa un deseo.

4. Barrer hacia afuera

Antes de la medianoche, muchas personas barren la casa hacia la puerta para “expulsar” las malas energías acumuladas durante el año.

5. Ropa interior de colores

Usar ropa interior roja en Navidad se asocia con el amor y la pasión, mientras que el amarillo en Año Nuevo simboliza dinero y éxito.

¿Por qué estos rituales siguen vigentes?

Más allá de la creencia, estas prácticas se mantienen porque aportan un sentido de unión y esperanza. Son gestos simples que invitan a reflexionar sobre lo que se desea para el nuevo año y a compartir momentos significativos con la familia.