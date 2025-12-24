Un grupo de especialistas del Centro de Conservación Vida Silvestre logró rescatar a este animal considerado el ave más veloz del mundo y ya se encuentra en proceso de recuperación tras haber sido rescatado con una fractura en su ala izquierda. El ejemplar juvenil recibió atención especializada con el objetivo de lograr su reinserción en el ambiente natural.

El espécimen fue hallado en una subestación de energía donde un trabajador dio aviso a la línea de emergencias de Fauna Silvestre al notar que no podía volar. Gracias a la rápida intervención, pudo ser trasladado para su evaluación y tratamiento veterinario.

Actualmente, este animal permanece bajo un tratamiento estricto de recuperación, que incluye controles médicos, cuidados específicos y fisioterapias orientadas a fortalecer su musculatura y recuperar plenamente su capacidad de vuelo y caza.

¿Cuál es el animal más rápido del mundo y que lograron rescatar?

Los especialistas de Fauna Silvestre lograron recuperar un halcón peregrino, el ave más rápida del mundo. Este caso generó gran emoción, ya que es una especie que hasta hace 50 años estuvo a punto de desaparecer por el uso de pesticidas y el impacto del hombre en el ambiente. Sin embargo, todavía hay algunos especímenes en el mundo y en particular, en Argentina.

Esta ave es la más rápida del mundo y fue recuperada por especialistas que la mantienen en tratamiento. Carlos Delgado

Esta ave tiene un tamaño mediano, cuerpo robusto y aspecto compacto. Presenta un fenómeno conocido como dimorfismo sexual inverso , ya que las hembras son más grandes y pesadas que los machos. Este animal se distingue por su pico corto y poderoso y una marcada bigotera negra que enmarca sus mejillas claras.

El halcón peregrino se alimenta principalmente de otras aves, como palomas y halconcitos.

Sin embargo, el rasgo más distintivo de esta especie es su habilidad de caza excepcional que la lleva a alcanzar velocidades superiores a los 350 y hasta casi 400 kilómetros por hora en picada , gracias a su aerodinámica y a sus potentes músculos pectorales.

¿Cuál es la importancia de la recuperación de esta ave?

El halcón peregrino cumple un rol clave en los ecosistemas, ya que contribuye al control natural de poblaciones de aves manteniendo el equilibrio ambiental. Además, su presencia es un indicador de ambientes saludables.

Desde tiempos antiguos, esta especie ha fascinado a la humanidad por su velocidad y destreza, al punto de inspirar desarrollos en la aviación moderna. Por eso, su conservación resulta fundamental tanto desde el punto de vista ambiental como científico.

El halcón peregrino alcanza vuelos de hasta 380 kilómetros por hora. Newsweek

Finalmente, las autoridades recordaron que, ante la detección de fauna silvestre herida, fuera de su hábitat o situaciones de tráfico ilegal, se debe dar aviso al 911 (Policía Ambiental) o a la Secretaría de Ambiente, para permitir una intervención rápida y proteger a especies clave como el halcón peregrino.