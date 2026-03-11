Cuando faltan pocos días para el fin del verano y los calzados abiertos, las fanáticas de la moda ya buscan los nuevos zapatos que serán tendencia durante la temporada otoño-invierno. Si bien las texanas y los borcegos vienen dominando los outfits, una novedad llega a Argentina para convertirse en la clave de la próxima temporada. Durante los próximos meses regresarán las botas biker. Inspirado en la estética de las motocicletas, ya se ve con fuerza en las capitales de la moda como París, Milán y Copenhague. Este calzado se destaca por tener una caña media estilizada con hebillas metálicas que les agregan un estilo rebelde y distintivo. La suela suele ser robusta, por lo que son ideales para las temporadas en donde las temperaturas bajan. Su punta redonda es más cómoda que los modelos angostos como las texanas, mientras que sus materiales como el cuero abrigan y soportan el uso diario. Es uno de los zapatos más fáciles de combinar porque suelen ser de color negro. Este tipo de calzado destaca por su estilo urbano y su estructura robusta, lo que las convierte en un complemento ideal para los looks de invierno. Una de las combinaciones más populares es llevarlas con jeans ajustados o pantalones rectos, ya que permiten lucir mejor la caña de la bota y equilibrar su volumen. Otra de las opciones es juntarlas con leggings o pantalones de cuero acompañados de sweaters oversize lo que crea un outfit moderno y abrigado. Los accesorios son esenciales para que cualquier outfit realce y esté a la moda. Las tendencias para combinar las botas biker buscan realzar el estilo rebelde, por lo que los mejores accesorios para sumar son: