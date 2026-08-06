Durante décadas, los azulejos fueron un elemento casi obligatorio en los baños. Su resistencia a la humedad y su facilidad de limpieza los convirtieron en la opción predilecta para revestir paredes, al punto de transformarse en un estándar del diseño de interiores.

Sin embargo, las nuevas tendencias comenzaron a desafiar esa lógica. La búsqueda de espacios más amplios, minimalistas y fáciles de mantener impulsó la aparición de alternativas que poco a poco empiezan a reemplazar a los revestimientos tradicionales.

La tendencia que desplaza a los azulejos en 2026

La novedad que gana terreno consiste en eliminar los azulejos y reemplazarlos por paredes lisas, pintadas con látex o pinturas acrílicas especiales resistentes a la humedad.

Estos productos incorporan propiedades antifúngicas, preparadas para soportar ambientes húmedos y reducir la aparición de moho. Además, al desaparecer las juntas entre cerámicos, la limpieza resulta mucho más sencilla y alcanza con pasar un paño para mantener la superficie en buen estado.

Las nuevas tendencias buscan evitar el moho en las paredes.

Por qué cada vez más personas eligen esta alternativa

Más allá del cambio estético, las paredes lisas ofrecen varias ventajas. Al eliminar las uniones entre piezas cerámicas, disminuyen los puntos donde suele acumularse suciedad, humedad y hongos.

Además, generan una mayor sensación de amplitud, aportan continuidad visual y permiten conseguir un diseño mucho más contemporáneo, una característica cada vez más buscada en las remodelaciones de baños.

La tecnología también cambia la forma de diseñar los baños

La transformación no termina en las paredes. Los baños modernos incorporan cada vez más soluciones tecnológicas inteligentes, pensadas para mejorar la higiene, optimizar el mantenimiento y hacer más funcionales los espacios.

Esta evolución refleja un cambio más amplio en el diseño de interiores, donde la practicidad y la innovación comienzan a imponerse sobre los formatos tradicionales.

¿Cuánto cuesta reemplazar los azulejos?

El precio depende del tipo de intervención y del material elegido. Un simple cambio mediante pinturas especiales para ambientes húmedos tiene un costo considerablemente menor que la aplicación profesional de microcemento u otros revestimientos continuos.

En Europa, este tipo de reformas oscila entre los 400 y los 3.000 euros, según la superficie del baño y el sistema elegido. Más allá del presupuesto, la tendencia confirma un cambio de paradigma: los azulejos dejan de ser la única opción para dar paso a espacios más modernos, funcionales y fáciles de mantener.