Multarán, les sacarán la licencia y meterán presos a los conductores de vehículos que adulteren la patente Fuente: Archivo

Los conductores que circulen con la patente tapada, adulterada, ilegible o borrada de manera intencional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) enfrentarán sanciones severas que incluyen multas muy altas, la posible quita de la licencia de conducir y hasta consecuencias penales.

De cuánto es la multa por tapar la patente y por qué es tan grave

En CABA, circular con la patente tapada o ilegible puede derivar en una multa que alcanza los $ 798.510, además del secuestro del vehículo. El monto final depende de la gravedad del caso y de si se comprueba que la alteración fue intencional.

Además, se trata de una de las infracciones más graves contempladas en la normativa vigente, debido al riesgo que representa para la seguridad vial y el control del tránsito.

Más allá de la multa, adulterar la patente puede derivar en la inhabilitación para conducir, ya sea de forma temporal o definitiva, según la reincidencia y el criterio del juez de faltas.

Asimismo, en casos graves, la conducta puede ser encuadrada como un delito, en el caso de fuga en un control de tránsito. También puede implicar una traba en las investigaciones vinculadas a accidentes, robos u otros hechos ilícitos.

Cuántos años de prisión se pueden tener por adulterar la patente

En el Artículo Nro. 292 del Código Penal de la Nación se indica que la adulteración se encuentra dentro de la falsificación de documentos y tiene una penalidad que puede ser de 1 a 6 años.

En este sentido, si el documento falsificado o adulterado fuere de los destinados a acreditar la identidad de las personas o la titularidad del dominio o habilitación para circular de vehículos automotores, la pena será de 3 a 8 años.

Multas en CABA: cuánto salen en diciembre

El valor de las multas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tuvo una última actualización y en el mes de diciembre las infracciones quedaron con los siguientes valores:

Multa por exceso de velocidad de 140 km/h: $ 3.194.040

Cruzar una barrera baja: $ 1.597.020

Conducir bajo los efectos del alcohol: $ 1.597.020

Cruzar con semáforo en rojo: $ 1.197.765

Circular con la patente tapada o adulterada: $ 798.510

Estacionar en rampas o espacios para personas con discapacidad: $ 239.553

Utilizar el celular al manejar: $ 159.702

No realizar el pago de peaje: $ 119.776,50

No usar cinturón de seguridad: $ 79.851

Usar el celular mientras se maneja: $ 79.851

Mal estacionamiento: $ 79.851

Circular con la VTV vencida: $ 79.851

Manejar con auriculares puestos: $ 79.851

Conducir sin licencia: $ 39.925,50

Cómo se calcula el valor de las multas en CABA

En la Ciudad de Buenos Aires, el monto de las infracciones de tránsito se determina a través de las Unidades Fijas (UF). Cada UF equivale al precio de un litro de nafta premium en las estaciones del Automóvil Club Argentino (ACA).

Desde septiembre de 2025 y hasta el 2 de marzo de 2026, el valor de cada UF es de $798,51. A partir de esta referencia se calculan todas las multas, lo que explica por qué las sanciones pueden aumentar con el tiempo si sube el precio del combustible.