El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja en distintas localidades de Buenos Aires por la llegada de una fuerte tormenta. Se espera que las lluvias se prolonguen durante todo el día y estén acompañadas con ráfagas de viento y actividad eléctrica.
El clima se mantendrá inestable con la posibilidad de que caiga granizo en ciertas localidades, por lo que conviene estar al tanto.
A qué hora llueve hoy y cómo estará el clima
El organismo meteorológico emitió una alerta roja en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires por la llegada de una fuerte tormenta. En CABA se espera que las lluvias y la actividad eléctrica se mantengan durante todo el día con una temperatura de 25°, por lo que la humedad se hará presente.
La alerta roja por las precipitaciones y vientos se extiende de norte a sur en la provincia. Las localidades afectadas son:
- Entre Ríos: Gualeguay, Islas del Ibicuy, Victoria
- El norte de Buenos Aires: Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Pergamino, Ramallo, Salto, San Antonio de Areco, San Nicolas, San Pedro, Zarate
- El oeste de Buenos Aires: Campana, Cañuelas, Carmen de Areco, Exaltación de la Cruz, General Las Hera, General Rodriguez, Lobos, Lujan, Marcos Paz, Mercedes, Navarro, Pilar, S. A. de Giles, San A. Areco, Suipacha, Zarate.
- Costa Atlántica: Dolores, Gral J Madariaga, Gral Lavalle, Maipu, Partido de la Costa, Pinamar, Tordillo, Villa Gesell.
Recomendaciones del SMN ante la tormenta
Desde el organismo meteorológico dieron ciertas pautas a seguir para mantenerse a salvo durante el temporal:
- Evitar permanecer al aire libre
- No refugiarse bajo árboles ni poste de luz
- Desenchufar aparatos eléctricos
- Mantenerse al tanto mediante los canales oficiales
- Alejarse de cuerpos de agua como piletas, mares y ríos
- Tener a mano una mochila de emergencia
Cómo estará el clima en CABA en la semana
- Martes 4: tormentas y lluvias durante todo el día.
- Miércoles 5: mínima de 12° y máxima de 21° con cielo despejado
- Jueves 6: nublado con mínima de 11°
- Viernes 7: lluvias aisladas durante la mañana con máximas de 19°
- Fin de semana: soleado con mínimas de 12° y máximas de 24°