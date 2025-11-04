Una fuerte tormenta se aproxima en el país: estas son las zonas afectadas por las lluvias intensas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja en distintas localidades de Buenos Aires por la llegada de una fuerte tormenta. Se espera que las lluvias se prolonguen durante todo el día y estén acompañadas con ráfagas de viento y actividad eléctrica.

El clima se mantendrá inestable con la posibilidad de que caiga granizo en ciertas localidades, por lo que conviene estar al tanto.

A qué hora llueve hoy y cómo estará el clima

El organismo meteorológico emitió una alerta roja en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires por la llegada de una fuerte tormenta. En CABA se espera que las lluvias y la actividad eléctrica se mantengan durante todo el día con una temperatura de 25°, por lo que la humedad se hará presente.

La alerta roja por las precipitaciones y vientos se extiende de norte a sur en la provincia. Las localidades afectadas son:

Entre Ríos : Gualeguay, Islas del Ibicuy, Victoria

El norte de Buenos Aires: Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Pergamino, Ramallo, Salto, San Antonio de Areco, San Nicolas, San Pedro, Zarate

El oeste de Buenos Aires : Campana, Cañuelas, Carmen de Areco, Exaltación de la Cruz, General Las Hera, General Rodriguez, Lobos, Lujan, Marcos Paz, Mercedes, Navarro, Pilar, S. A. de Giles, San A. Areco, Suipacha, Zarate.

Costa Atlántica: Dolores, Gral J Madariaga, Gral Lavalle, Maipu, Partido de la Costa, Pinamar, Tordillo, Villa Gesell.

Recomendaciones del SMN ante la tormenta

Desde el organismo meteorológico dieron ciertas pautas a seguir para mantenerse a salvo durante el temporal:

Evitar permanecer al aire libre

No refugiarse bajo árboles ni poste de luz

Desenchufar aparatos eléctricos

Mantenerse al tanto mediante los canales oficiales

Alejarse de cuerpos de agua como piletas, mares y ríos

Tener a mano una mochila de emergencia

Cómo estará el clima en CABA en la semana