Los expertos advierten sobre la posibilidad de ráfagas de viento destructivas, tornados, granizo de gran tamaño e inundaciones repentinas.

En el este de Estados Unidos se espera la llegada de un intenso sistema de tormentas eléctricas. Los expertos advierten sobre la posibilidad de ráfagas de viento destructivas, tornados, granizo de gran tamaño e inundaciones repentinas, especialmente en zonas rurales y áreas con sistemas de drenaje deficientes.

Ante este escenario, se emitieron alertas por tiempo severo en varios sectores de la región. El fenómeno se extenderá al menos hasta el viernes y avanzará sobre distintos estados, ampliando el riesgo de condiciones meteorológicas peligrosas durante los próximos días.

El fenómeno se extenderá al menos hasta el viernes y avanzará sobre distintos estados Chat GPT | IA

La tormenta del siglo: ¿Cuál será el recorrido y cuándo impactará en cada estado?

Según los expertos de AccuWeather, el sistema de tormentas alcanzará su máxima intensidad entre el miércoles y el jueves, a medida que avance desde las Grandes Llanuras hacia el Medio Oeste de Estados Unidos.

Desde el miércoles, el frente comenzará a desplazarse hacia el este y afectará a Minnesota, Wisconsin, Iowa, el norte de Illinois, el este de Kansas y parte de Michigan. Entre las principales ciudades bajo alerta se encuentran Minneapolis, Chicago, Milwaukee, Kansas City y Des Moines.

Para el jueves, la amenaza se extenderá al resto de Michigan, Illinois y Kansas, además de alcanzar estados como Missouri, Indiana y Oklahoma. Las ciudades que ya se encontraban bajo riesgo continuarán bajo vigilancia, mientras que se sumarán Detroit, Indianápolis, St. Louis, Tulsa y Wichita.

El viernes disminuirá el riesgo de tornados intensos, aunque las tormentas seguirán siendo peligrosas. Se espera que las lluvias torrenciales y los vientos dañinos se desplacen hacia el valle de Ohio, la región de los Grandes Lagos y sectores de los Apalaches, donde podrían registrarse nuevas alertas por tiempo severo.

Se esperan 48 horas seguidas de lluvias intensas, ráfagas de viento de 75 mph y caída de granizo

Durante la tarde y la noche del miércoles se prevén ráfagas de viento de entre 65 y 85 mph (105 a 137 km/h), con capacidad para provocar daños en árboles, tendidos eléctricos y estructuras vulnerables.

Las condiciones más severas llegarán el jueves, cuando las ráfagas podrían alcanzar entre 70 y 95 mph (113 a 153 km/h). Los meteorólogos consideran que esta será la jornada más intensa del episodio, debido a la combinación de vientos destructivos, tormentas eléctricas severas, granizo de gran tamaño y riesgo de tornados.

Hacia la tarde del viernes, el sistema comenzará a perder fuerza de manera gradual. Aunque seguirán registrándose tormentas y precipitaciones, las ráfagas de viento disminuirán a valores de entre 50 y 70 mph (80 a 113 km/h), reduciendo el potencial de fenómenos extremos más destructivos..







