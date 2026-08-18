El pronóstico del tiempo en Buenos Aires anticipa varios cambios para los próximos días, con nubosidad, viento y temperaturas que tendrán una caída considerable. En el AMBA, se prevé un escenario frío hacia el final de la semana, aunque todavía queda una incógnita sobre las precipitaciones.

Las últimas actualizaciones meteorológicas también modificaron las expectativas de lluvia para la Ciudad y el conurbano. Mientras el comienzo de la semana estará marcado por un ambiente fresco y húmedo, el ingreso de aire frío cambiará las condiciones durante el fin de semana.

¿Cómo estará el tiempo en Buenos Aires durante esta semana?

Este martes continuará con cielo cubierto a mayormente nublado y cierta inestabilidad durante la primera mitad del día, aunque los acumulados previstos serán muy bajos.

Confirman la llegada de aire polar y las temperaturas caerán a partir del fin de semana. (Fuente: Shutterstock)

El miércoles llegará una mejora parcial, con mayor presencia de sol, sin lluvias y una mínima de 5 °C en la Ciudad de Buenos Aires.

El jueves volverá a aumentar la nubosidad y las temperaturas se ubicarán entre 7 °C y 17 °C, mientras que el viernes comenzará a sentirse con mayor intensidad el cambio de masa de aire.

¿Cuándo llegará la masa de aire polar al AMBA?

El ingreso de una masa de aire frío de características polares será el principal cambio meteorológico hacia el cierre de la semana y provocará una caída brusca de las temperaturas.

El sábado 22 se espera una mínima de 4 °C y una máxima de 12 °C, mientras que el domingo podría ser todavía más frío, con temperaturas de entre 3 °C y 11 °C.

Además, el viento sur podría alcanzar ráfagas de hasta 35 km/h, por lo que la sensación térmica será inferior a la temperatura registrada durante distintos momentos del fin de semana.

¿Nieva en Buenos Aires con la llegada del frío?

Por el momento, el pronóstico no anticipa una nevada en Buenos Aires pese al ingreso de aire polar. El principal fenómeno esperado será el fuerte descenso de las temperaturas en la Ciudad y el conurbano.

Las principales nevadas se prevén en Ushuaia desde el miércoles, con una temperatura máxima cercana a 0 °C, y podrían continuar durante el transcurso del jueves.

Las probabilidades de lluvia se mantienen bajas durante prácticamente todo el período y los modelos meteorológicos redujeron considerablemente los acumulados previstos.

El frío continuará durante el comienzo de la próxima semana, con mínimas cercanas a 3 °C el lunes 24 y 5 °C el martes 25, mientras que en sectores del conurbano podrían registrarse heladas matinales.