Aumentan los colectivos en Provincia de Buenos Aires: el boleto mínimo supera los $ 1000 desde este lunes.

Desde este lunes 1° de junio, viajar en colectivo en la provincia de Buenos Aires cuesta más. El boleto mínimo pasará de $ 968,57 a $ 1015,61 , superando por primera vez la barrera de los $ 1000, y el ajuste profundiza una diferencia que ya resulta difícil de ignorar para los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Cuánto cuesta el boleto de colectivo en la Provincia desde junio 2026

El nuevo ajuste responde al esquema de actualización automática que la Provincia viene aplicando sobre sus cuadros tarifarios, tomando como referencia la inflación de abril —que en el Gran Buenos Aires fue de 2,8%— a la que se le suman dos puntos porcentuales adicionales, lo que da como resultado una suba del 4,8%.

Con SUBE registrada, los nuevos valores para los Servicios Urbanos Provinciales del Gran Buenos Aires son los siguientes:

0 a 3 km: $ 1015,61

3 a 6 km: $ 1142,55

6 a 12 km: $ 1269,50

12 a 27 km: $ 1523,40

Más de 27 km: $ 1791,02

Sin SUBE registrada: $ 2031,21

Para quienes acceden a la tarifa social (con un descuento del 55% sobre el valor pleno), el boleto mínimo queda en $ 457,02. El Servicio Suburbano Provincial también actualiza sus valores: el boleto mínimo alcanza los $ 1336,19, y $ 2672,38 sin SUBE.

La brecha entre jurisdicciones: Provincia, CABA y Nación

Acá es donde el tema se pone espeso para los usuarios del conurbano. En la Ciudad de Buenos Aires, el aumento fue del 4,6% y el boleto mínimo queda en $ 788,28, es decir, más de $ 227 por debajo del valor bonaerense.

Pero la diferencia más llamativa es con las líneas de jurisdicción nacional que circulan por el AMBA. Esas líneas vienen ajustando de forma escalonada: un 2% el 18 de mayo (llegando a $ 714), otro 2% el 15 de junio ($ 728,28) y un tercer 2% el 15 de julio, en el marco de la Resolución 26/2026 de la Secretaría de Transporte de la Nación. Con ese esquema, el boleto nacional quedará en alrededor de $ 728 cuando en Provincia ya estará por encima de $ 1015: una diferencia de casi $ 287.

Todos van a querer usar la SUBE a partir de junio. SUBE.

Una fuente del sector del transporte lo resumió con crudeza: “Es un 6% dividido en 3 meses. O sea, 2 mensuales aproximadamente. Por debajo de la inflación. Cuando lleguemos a junio, la brecha con la Provincia y la Ciudad será mayor aún, porque ellos seguirán aumentando inflación más 2% todos los meses”.

Un acumulado que supera con creces a la inflación

En lo que va de 2026, las tarifas del transporte automotor acumulan una suba del 54,16% en la provincia de Buenos Aires y del 32,83% en la Ciudad de Buenos Aires. Ambas cifras se ubican muy por encima de la inflación acumulada del primer cuatrimestre, que según el INDEC fue del 12,3%.

Dicho de otra manera, el boleto en el conurbano aumentó más de cuatro veces más rápido que los precios en general durante los primeros meses del año.

Por qué la Provincia aumentó más que el resto

En mayo, el gobierno de Axel Kicillof aplicó un ajuste extraordinario del 11,6% —muy por encima de la fórmula habitual— que llevó el boleto base de $ 715,24 a $ 968,57. Desde el Ministerio de Transporte bonaerense explicaron que la decisión respondió al aumento del combustible, que en abril trepó más del 23% y representa cerca del 20% de la estructura de costos de las empresas.

También señalaron que la Nación acumula deuda con las compañías de transporte y que la Provincia “no puede dar más subsidios” mientras el Gobierno nacional sigue debiendo coparticipación.

La vuelta en junio a la fórmula “IPC más dos puntos” marca, al menos por ahora, el fin de esos saltos extraordinarios. Pero el piso ya quedó alto.