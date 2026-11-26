Las sucursales del Banco Provincia modificarán su horario de atención al público a partir del lunes 30 de noviembre por la implementación del horario de verano en la provincia de Buenos Aires.

La medida alcanzará a 108 municipios bonaerenses, entre ellos La Plata, y establecerá una nueva franja para realizar trámites bancarios durante los meses de temperaturas más altas.

El cambio fue oficializado mediante el Decreto 2298/2026, publicado en el Boletín Oficial, y también comprende a las sucursales de bancos públicos y privados que funcionan en los distritos adheridos.

Sin embargo, la modificación no incluye a la Ciudad de Buenos Aires ni a los municipios del Conurbano bonaerense, donde se mantendrá el horario habitual.

Cuál será el nuevo horario de atención del Banco Provincia en verano

Desde el lunes 30 de noviembre, las sucursales bancarias de los 108 municipios incluidos atenderán al público de 8 a 13. De esta manera, adelantarán dos horas su horario habitual de apertura.

Sucursal del Banco Provincia. Fuente: Banco Provincia

El esquema estará vigente hasta el martes 23 de marzo de 2027 inclusive y alcanza tanto al Banco Provincia como a las sucursales de las demás entidades públicas y privadas con presencia en los distritos adheridos.

En cambio, las sedes ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires y en la región del Conurbano bonaerense no modificarán su funcionamiento. En esas zonas, los bancos continuarán atendiendo de 10 a 15.

Cuáles son los 108 municipios bonaerenses que tendrán horario de verano

El nuevo esquema de atención comprende a los siguientes distritos de la provincia de Buenos Aires: