Por exigencia del Decreto 779: podrán sancionar con multas y quitar puntos a los conductores que no cedan el paso a estos vehículos.

No ceder el paso a una ambulancia, patrullero o vehículo de bomberos puede ser sancionado con una multa de entre 150 a 500 Unidades Fijas (UF) y una penalización de 5 puntos en la licencia de conducir.

El Decreto 779/1995, que reglamenta la Ley Nacional de Tránsito 24.449, detalla que los vehículos de servicios públicos de urgencia tienen preferencia de paso cuando están cumpliendo sus funciones.

Qué dice la Ley Nacional de Tránsito 24.449 sobre ceder el paso

El artículo 41 de la Ley Nacional de Tránsito establece las prioridades a la hora de conducir. La normativa detalla que “todo conductor debe ceder siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha.” Esta prioridad al que viene por la derecha es absoluta y solo se pierde ante:

La señalización específica en contrario.

Los vehículos ferroviarios.

Los vehículos del servicio público de urgencia, en cumplimiento de su misión.

Los vehículos que circulan por una semiautopista. Antes de ingresar o cruzarla se debe siempre detener la marcha.

Los peatones que cruzan lícitamente la calzada por la senda peatonal o en zona peligrosa señalizada como tal. El conductor debe detener el vehículo si pone en peligro al peatón.

Las reglas especiales para rotondas.

Cualquier circunstancia cuando: se desemboque desde una vía de tierra a una pavimentada, se circule al costado de vías férreas, respecto del que sale del paso a nivel, se haya detenido la marcha o se vaya a girar para ingresar a otra vía, se conduzcan animales o vehículos de tracción a sangre.

Por exigencia del Decreto 779: podrán sancionar con multas y quitar puntos a los conductores que no cedan el paso a estos vehículos. Fuente: ChatGPT

Qué pasa cuando no se cede el paso a vehículos de servicio público

El Decreto 779/1995, que es la reglamentación de la Ley 24.449, establece en su artículo 38 del régimen de faltas que no ceder el paso a a los vehículos de servicio público de urgencia en cumplimiento de su misión se sanciona con:

Multa de 150 a 500 Unidades Fijas (UF).

Descuento de 5 puntos de la Licencia Nacional de Conducir.

Qué deben hacer los conductores ante una ambulancia, patrullero o vehículo de bomberos

Cuando un vehículo de servicio público se encuentra en cumplimiento de su misión, los demás conductores deben facilitar su circulación y cederle el paso. La prioridad está contemplada por la Ley Nacional de Tránsito y busca permitir que el vehículo llegue al lugar de la emergencia sin obstáculos.

La normativa establece que los vehículos de emergencia pueden apartarse excepcionalmente de algunas reglas de circulación cuando resulte imprescindible para cumplir su misión, siempre que no generen un daño mayor al que intentan evitar. Para advertir su presencia deben utilizar las señales correspondientes, como las balizas distintivas y, en situaciones de urgencia extraordinaria, la sirena.

De esta manera, lo recomendable es reducir la velocidad, despejar el paso y evitar maniobras que puedan obstaculizar el avance.