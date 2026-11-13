Se aproximan tormentas de larga duración el viernes 13 y sábado 14: pronostican intensas lluvias con ráfagas de viento en Salta y Jujuy.

Las condiciones meteorológicas tendrán un cambio brusco durante la jornada del viernes 13 de noviembre. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para las provincias de Salta y Jujuy por la llegada de un período de inestabilidad climática con fuertes tormentas.

Alerta amarilla en el norte argentino, cómo estará el clima en Salta y Jujuy

Las provincias del norte argentino experimentarán una suba en la temperatura hasta los 34° junto con un período de inestabilidad.

En Salta la mañana comenzará soleada durante el viernes 13, pero con la llegada de la tarde y la noche llegarán las lluvias con tormentas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 31 kilómetros por hora. Para la mañana del sábado 14 habrá un cielo nublado, pero por la tarde volverán las tormentas eléctricas con una máxima de 31° y una mínima de 20°.

Se aproximan tormentas de larga duración el viernes 13 y sábado 14: pronostican intensas lluvias con ráfagas de viento en Salta y Jujuy. SMN

En Jujuy las condiciones serán similares. La tarde del viernes 13 estará marcada por intensas tormentas y máximas de 33° con una probabilidad de lluvias de hasta 40%. El pronóstico para el sábado 14 anticipa períodos de nubosidad y tormentas con posible actividad eléctrica.

Desde el SMN recomendaron mantenerse atento a la evolución del clima, ya que la alerta amarilla responde a “ posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas ”.

Se aproximan tormentas de larga duración el viernes 13 y sábado 14: pronostican intensas lluvias con ráfagas de viento en Salta y Jujuy. rawpixel.com / Teddy Rawpixel

Cuándo llegan las lluvias a Buenos Aires

El organismo meteorológico informó que las lluvias regresarán durante la noche del viernes 13 a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires. Las precipitaciones también afectarán a la Ciudad y se prolongarán hasta el mediodía del sábado 14.

Cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires

Tras un jueves soleado y marcado por el cielo despejado, la inestabilidad regresará durante la noche del viernes 13. Durante la jornada se esperan hasta 30° con nubosidad y una probabilidad de lluvias de hasta 405 por la noche.

El sábado comenzará con fuertes lluvias que se extenderán hasta el mediodía. La temperatura máxima esperada es de 28°, mientras que la mínima será de 21°.

Para el domingo se esperan mejores condiciones, pero con cielo nublado. La mínima será de 17° y la máxima de 26°, sin lluvias anunciadas.