El SMN anticipó un desmejoramiento prolongado de las condiciones climáticas en la provincia patagónica.

Un frente de inestabilidad afectará de manera directa a la provincia de Chubut durante los inicios de la jornada del martes 17 de noviembre, dando lugar a un período de mal tiempo que superará las 24 horas de duración continua.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que las lluvias abarcarán prácticamente todas las franjas horarias, acompañadas por vientos intensos cuyas ráfagas oscilarán entre los 42 y los 59 km/h, marcando un descenso en las marcas térmicas.

Cómo estará el clima en Chubut durante el martes 17

Durante el martes 17 de noviembre, la ciudad de Rawson y gran parte de la provincia de Chubut atravesarán una jornada inestable y ventosa, con temperaturas que oscilarán entre una mínima de 11°C y una máxima de 16°C.

En la madrugada se esperan lluvias con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%, temperatura de 14°C y vientos del sector norte con ráfagas de 51 a 59 km/h.

Hacia la mañana, las condiciones desmejorarán con lluvias más intensas (probabilidad del 40% al 70%), una marca térmica que descenderá a los 11°C y vientos persistentes con ráfagas de 32 a 41 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que las lluvias abarcarán prácticamente todas las franjas horarias. SMN

Por la tarde continuarán las precipitaciones (10% a 40%), alcanzando una temperatura máxima de 16°C con ráfagas de 32 a 41 km/h, mientras que durante la noche persistirán las lluvias (10% a 40%), registrando 13°C y ráfagas de 42 a 50 km/h.

Cómo continuará el tiempo el miércoles 18 de noviembre en territorio chubutense

Hacia el miércoles 18 de noviembre, el panorama meteorológico en Chubut mantendrá la inestabilidad durante toda la jornada, con registros térmicos que se ubicarán entre los 10°C de mínima y los 16°C de máxima.

Tanto durante la madrugada y la mañana como en la tarde y la noche se prevén lluvias persistentes, con una probabilidad que oscilará entre el 40% y el 70% en ambos bloques horarios, acompañadas por vientos moderados del sector norte con ráfagas de 23 a 31 km/h que luego rotarán hacia el sur.

Como estará el día en Chubut durante el jueves 19 de noviembre

El jueves 19 de noviembre se presentará con condiciones de tiempo inestable en la región, registrando una temperatura mínima de 9°C y una máxima de 18°C.